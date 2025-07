Serie A, colpo dalla Scozia: arriva il “nuovo McTominay”

La Serie A potrebbe presto godere delle gesta di un giocatore che in patria viene paragonato molto al campione del Napoli Scott McTominay.

Al momento è ancora prematuro parlare di affare fatto, ma la sensazione è che già nel corso di questa settimane le trattative per l’arrivo in Italia del classe 2006 possano sbloccarsi una volta e per tutte. Non sarà semplice, soprattutto per un discorso di concorrenza, ma il club italiano è convinto di avere in pugno il calciatore, che effettivamente avrebbe ordinato ai suoi agenti di non prendere in considerazione nessun’altra soluzione per la prossima stagione se non quella italiana.

Arriva in Italia il “nuovo Scott McTominay”

Avere lo stesso impatto cha avuto Scott McTominay in Serie A sarà praticamente impossibile, ma allo stesso tempo è meglio non sottovalutare le qualità del ragazzo, che per quanto giovane (è un classe 2006) ha già dimostrato di avere anche la giusta personalità per giocare in contesti più importanti rispetto a quelli scozzesi.

Fino a pochi giorni fa il suo nome era completamente sconosciuto, ma grazie all’ottimo lavoro dell’area scouting una società di Serie A avrebbe messo gli occhi su di lui in vista della prossima stagione. Per il momento non è stato registrato alcun affondo decisivo per il ragazzo, ma la sensazione è che qualcosa potrebbe cominciare a muoversi già in questi giorni, anche perché l’allenatore avrebbe valutato positivamente la scheda tecnica del centrocampista, ritenendolo addirittura anche già pronto per un salto di qualità del genere.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, a fronte delle tante cessioni che si starebbero registrando in mezzo al campo, il Bologna avrebbe avrebbe messo gli occhi su Lennon Miller, centrocampista scozzese classe 2006 del Motherwell che nella passata stagione, a neanche 18 anni, ha totalizzato 39 presenze, 4 gol e 8 assist con la storica compagine britannica.

8MLN per il classe 2006: affare fatto

Dopo Lewis Ferguson il Bologna potrebbe accogliere in rosa un altro scozzese, Lennon Miller dal Motherwell. Proprio come il suo connazionale il classe 2006 arriverebbe direttamente dalla Scozia, dove si è messo in mostra nel corso delle ultime stagioni nonostante la giovane età.

E le ottime prestazioni offerte hanno ovviamente fatto crescere la sua valutazione, con la dirigenza del Motherwell che si starebbe leccando i baffi difronte alla possibilità di mettere a segno la cessione più onerosa della sua storia. Stando a dati Transfermarkt, infatti, il club scozzese valuterebbe Lennon Miller circa 8 milioni di euro, una cifra altissima per un ragazzo appena 18enne, ma che a quanto pare corrisponderebbe a pieno al suo valore, motivo per il quale il Bologna è pronta a investirla senza fare troppi complimenti.