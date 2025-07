Milan, Allegri ha scelto il centrocampista: blitz in casa Chelsea

Il Milan non vede l’ora di iniziare ufficialmente la nuova stagione. I rossoneri sono al lavoro per puntellare ancora la rosa di Max Allegri: l’intreccio dal Chelsea

Nuova occasione di calciomercato per rinforzare il centrocampo del futuro in casa Milan. Spunta il nuovo intreccio dal Chelsea per ambire a grandi palcoscenici: una voglia immensa di iniziare una nuova avventura in Serie A.

La dirigenza rossonera è pronta a regalare nuovi innesti di caratura internazionale a Max Allegri. L’allenatore livornese sta cercando di trovare la quadra in tempi brevi per iniziare al meglio la prossima stagione: una nuova occasione di calciomercato per il Milan che vuole tornare alla ribalta per dare filo da torcere per lo Scudetto. Spunta un intreccio suggestivo in casa Chelsea: c’è già l’ok di Allegri per un’alternativa utile alla mediana rossonera.

Milan, nuova occasione dal Chelsea: l’affare per Allegri

Novità interessanti per la prossima stagione in casa rossonera. Una nuova svolta di calciomercato per rinforzare il centrocampo a disposizione di Allegri: ecco il profilo a sorpresa per l’alternativa giusta.

Come svelato dal portale di calciomercato, TransferFeed, Carney Chukwuemeka è l’alternativa numero uno per il centrocampo del Milan. Dopo il prestito al Borussia Dortmund, è tornato al Chelsea ma non rientra nei piani di Maresca: il giocatore inglese è voglioso di intraprendere una nuova avventura. Già in passato è stato accostato alle big italiane, ma ora Allegri potrebbe avere la meglio in vista della prossima stagione.

Il Milan vuole subito chiudere il nuovo affare per iniziare con tranquillità il mese di agosto. Saranno giorni frenetici in campo e fuori per scegliere i migliori profili sul fronte calciomercato. Il centrocampista classe 2003 del Chelsea è pronto a volare in Serie A per iniziare la sua nuova avventura in maglia rossonera. Nell’ultima stagione con il Borussia Dortmund ha collezionato 10 presenze con un gol all’attivo: un profilo moderno pronto a sposare la causa rossonera.

Una nuova soluzione decisiva per un innesto di qualità e quantità proveniente dal Chelsea. In casa rossonera si continua a sognare in grande per anticipare la folta concorrenza delle big europee. Nei prossimi giorni può arrivare la fumata bianca tanto desiderata: una nuova soluzione in ottica futura. Ormai ci siamo per una nuova alternativa a centrocampo da regalare a Max Allegri per iniziare la stagione con la rosa già al completo.