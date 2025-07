Vlahovic al Milan: svelata la data della firma – TS

Dopo tutti i rumors di questi giorni Dusan Vlahovic si appresta finalmente a diventare un nuovo giocatore del Milan.

Stando alle ultime notizie, infatti, le parti avrebbero raggiunto proprio nelle scorse ore una bozza di accordo che ha difatti avvicinato a grandi passi l’attaccante serbo ai rossoneri. Mancano davvero gli ultimi dettagli per riuscire ad andare a dama, ma la sensazione è che già nei prossimi giorni possa arrivare la tanto attesa fumata bianca, anche perché questa mattina Tuttosport ha svelato quello che dovrebbe essere il giorno della firma di Dusan Vlahovic con il Milan.

Dusan Vlahovic sarà il nuovo numero 9 del Milan

In queste settimane sono stati fatti tanti nomi, ma alla fine il nuovo numero 9 del Milan sarà con ogni probabilità Dusan Vlahovic. Il serbo è diventato un “problema” per la Juventus, e considerato il suo valore e l’ottimo rapporto che lo lega a Massimiliano Allegri, il club rossonero è pronto (e prossimo) a risolverglielo.

Al momento le parti non avrebbero ancora trovato un accordo, ma c’è da dire che dalle parti di via Aldo Rossi starebbero lavorando a fari spenti per evitare di scoprire le proprie carte. Nonostante la Vecchia Signora voglia sbarazzarsene, Dusan Vlahovic non è in saldo, ed è questo quello che costringerebbe il Milan a temporeggiare e trovare il momento giusto per affondare il colpo di grazia, anche se comincerebbero a girare alcune voci secondo le quali la firma del serbo con i rossoneri potrebbe essere addirittura imminente.

Una data precisa, da cerchiare con il pennarello rosso sul calendario, non c’è ancora, ma stando ai colleghi di Tuttosport Dusan Vlahovic potrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan verso la fine di questo calciomercato, anche perché dopo i primi segnali positivi ricevuti dall’entourage del calciatore, dalle parti di via Aldo Rossi si sarebbero anche detti disposti ad aspettare il serbo pur di risparmiare qualcosina.

Milan-Vlahovic: cifre e dettagli dell’operazione

Il Milan spinge per Vlahovic e viceversa. A fari spenti le parti starebbero portando avanti le loro strategie per riuscire a convincere la Juventus, che nonostante vuole liberarsi del giocatore non ha alcuna intenzione di svenderlo. Non a caso è stato già calendarizzato per i prossimi giorni un incontro tra Comolli e l’agente del ragazzo per riuscire a trovare una soluzione che possa accontentare tutti, ma l’influenza del Milan potrebbe mettere e non poco i bastoni fra le ruote alla Vecchia Signora.

Per questo motivo dalle parti della Continassa sarebbero pronti ad ascoltare l’offerta dei rossoneri, pronti a spingersi intorno ai 18/20 milioni di euro per strappare il sì ai rivali bianconeri. Per quanto riguarda Vlahovic, invece, il serbo potrebbe dirsi disposto addirittura a dimezzarsi lo stipendio pur di rientrare nei parametri del Milan e tornare a lavorare con Max Allegri. Staremo a vedere, ma questa pista è sempre più calda.