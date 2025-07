Grealish in Serie A, niente Napoli: scelta fatta per andare al Mondiale

Jack Grealish rientra tra i principali candidati del calciomercato in Serie A e, dopo le voci legate ad un suo passaggio a Napoli, pare aver preso una decisione.

Il Manchester City ha già chiarito al giocatore inglese che non fa più parte del progetto di Pep Guardiola, tant’è che il calciatore ha deciso di allenarsi in Campania per farsi trovare pronto in vista della sua nuova stagione sportiva.

È inevitabile quindi il fatto di associare il nome dell’esterno inglese alla formazione campione d’Italia. Ma, stando a ciò che svelano dall’estero e precisamente da Fichajes.com, non è a Napoli che si vedrebbe il futuro di Jack Grealish. Un’altra squadra pare essersi messa in corsa per il giocatore inglese.

Calciomercato Serie A: niente Napoli, chi prende Grealish

Il Napoli a caccia di un esterno e dopo aver visto sfumare Dan Ndoye, calciatore passato dal Bologna al Nottingham Forest, club di Premier League che se lo è aggiudicato dopo un lungo tira in molla con Sartori da parte di Giovanni Manna, deve fare i conti con la fitta concorrenza per l’esterno britannico.

Perché, in questo momento, oltre a Sterling e Chiesa, anche Jack Grealish vede su di sé le attenzioni di mezza Europa.

In Serie A potrebbero essere sia il Napoli che il Milan, passando anche dalla Juventus, i club interessati a mettere le mani sul cartellino dell’esterno inglese. Approfittando di quella che è anche un’ipotesi di prestito secco, considerando le volontà del Manchester City di separarsi da Grealish, quella che si è accesa sul giocatore inglese è una vera occasione di mercato. Stessa occasione che non riguarda soltanto la Serie A, stando a ciò che svela la stessa fonte.

Dove giocherà Grealish? Destinazione e cifre

Sulle tracce di Jack Grealish pare non esserci soltanto il Napoli oppure gli altri club in Italia. A prenderlo potrebbe essere l’Everton, club che permetterebbe a Jack Grealish di restare a casa sua in Inghilterra.

Le volontà del giocatore di proprietà del Manchester City sono quelle di restare ad alti livelli, giocando titolare a prescindere dalla destinazione in un club tra i top in Europa o meno. Nel senso che al giocatore basterebbe giocare ad alti livelli, a prescindere dalla Champions, Europa oppure Conference League. L’Everton, a differenza di Napoli e altre italiane, sarebbe pure disposto a pagare l’ingaggio di Grealish 5-6 milioni di euro, prelevandolo per 20 milioni dal Manchester City. Numeri e cifre che, ad oggi, non sono mai state proposte dal club partenopeo o comunque dalla Serie A.