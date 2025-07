Juve, niente scuse per Douglas: sostituito col colpo da 60MLN

La situazione Douglas Luiz non si concluderà con le scuse all’organico e ad Igor Tudor. Il mercato della Juve, passerà proprio dalla sua cessione.

Nella propria edizione odierna, Tuttosport ha fatto conoscere la posizione della Juventus, società che procederà con il pugno duro mettendo in uscita il centrocampista brasiliano.

Una situazione già complicata, di per sé, si vede peggiorata per Douglas Luiz. Peggiorata per tutti però perché, metterlo ai margini del club, spinge gli altri club a versare nelle casse dei bianconeri una cifra la ribasso in quanto, dalle altre società, tutti sono consci della situazione fatta di attriti che si vive tra le parti ai bianconeri.

Calciomercato Juve, Douglas Luiz saluta: sostituto da 60 milioni

Il calciomercato della Juve è ormai chiaro che passa anche dal centrocampista, oltre alla situazione Vlahovic e della punta. L’ex Aston Villa, non presentandosi all’allenamento di Tudor ha chiesto scusa alla squadra e allo stesso allenatore croato. Ma questo non è bastato.

Dal canto proprio la Juve ha intenzione di non lasciar passare il messaggio di chi può fare quello che vuole in una società dove c’è bisogno di disciplina ed è per questo che sarà venduto, oltre alla multa per aver ritardato i suoi impegni con i bianconeri. Altrettanto chiaro è che vendere Douglas Luiz in questo momento, non permette di certo alla Juve di guadagnare.

Dopo averlo acquistato per 52 milioni circa, la Juve rischia di dover vendere Douglas Luiz per molto meno. Uno dei tanti flop della vecchia gestione Giuntoli che, prendendo Thiago Motta e spendendo i soldi dei bianconeri, ha messo nei guai il club che alla Continassa ancora non ha trovato il proprio centrocampista. Serve un calciatore che possa rappresentare il perfetto sostituto del brasiliano, sempre più in orbita ritorno in Premier League. Ma serviranno 60 milioni che, ad oggi, la Juventus non può incassare con l’ex Aston Villa.

Chi prende la Juve al posto di Douglas Luiz? Tre opzioni

A prescindere dalla situazione Douglas Luiz, sul quale la Juventus per forza di cose deve fare sconti per la cessione se vorrà venderlo a titolo definitivo, i bianconeri devono sistemare il proprio reparto in mezzo al campo. Un centrocampo che si sistemerebbe con l’arrivo di Hjulmand. L’ex Lecce e attuale centrocampista dello Sporting Lisbona, ha un valore economico che parte dai 60 milioni di euro e il club portoghese non lo venderà per meno di tale cifra.

Discorso più o meno simile per Ederson che, come Koopmeiners, vedrà l’Atalanta a sparare alto sulle cifre per la sua cessione. L’altra alternativa è invece Carney Chukwuemeka, centrocampista che uscendo definitivamente dal Chelsea e ad un valore completamente differente dagli altri due, potrebbe diventare il nuovo centrocampista titolare della Juventus.