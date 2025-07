Adeyemi in Serie A: ritorno di fiamma, si può chiudere

Nuovo assalto per Adeyemi che, adesso, può realmente arrivare in Serie A. L’esterno tedesco, sotto contratto con il Borussia Dortmund, è pronto a vivere una nuova esperienza lontano dalla Germania: ecco tutti i dettagli su questo affare.

Emergono delle novità importanti relative al possibile colpo in attacco che riguarda proprio Adeyemi che, clamorosamente, è finito nella lista della spesa del club di Serie A.

La società, infatti, ha mosso dei passi importanti riguardo l’arrivo dell’esterno tedesco, che già nella scorsa sessione di mercato è stato vicino all’arrivo in Italia.

Questa volta però, rispetto ad un anno fa, le cose sono cambiate con il Borussia che è pronto a discutere dell’eventuale partenza del calciatore che fa gola a diverse squadre.

Siamo nel pieno del calciomercato estivo 2025 con le squadre a lavoro per rinforzare le rispettive rose. Ecco perché, giorno dopo giorno, continuano a circolare informazioni e nomi di calciatori diversi, accostati a varie società di Serie A.

Oggi, per esempio, il nome più in voga è quella di Adeyemi del Borussia Dortmund che è pronto a chiudere la sua esperienza in Germania per tornare in Serie A.

Un intreccio particolare che potrebbe favorire la società italiana che già in passato si è mossa per ingaggiare l’esterno, che resta una delle priorità dell’allenatore che è alla ricerca di un nuovo jolly offensivo.

Calciomercato: svolta Adeyemi, ecco tutti i dettagli

Agenti, intermediari e direttori sono a lavoro per questo calciomercato 2025 che sta regalando delle grandi sorprese. Da qui alla fine della sessione sono previsti altri colpi, da parte delle big di Serie A.

Nel gior dei nomi potrebbe rientrare anche Adeyemi, che è diventato un obiettivo concreto della squadra italiana.

Secondo le ultime notizie di mercato, dopo aver fallito il colpo Ndoye, Manna si è messo alla ricerca di un altro calciatore che possa accontentare Conte. Nella lista è finito proprio l’esterno tedesco di proprietà del Borussia Dortmund.

Adeyemi Napoli: nuovi aggiornamenti

Inseguito a lungo dalla Juventus, anche il Napoli ha pensato di prenderlo la scorsa estate dopo l’addio di Kvara. L’affare, però, non è mai decollato ma adesso le cose sono cambiate.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da tmw, pare che i dirigenti tedeschi abbiano aperto alla possibilità dell’addio del calciatore che ha una valutazione di 40 milioni. Adeyemi, quindi, è pronto a valutare la proposta del Napoli.

I contatti con gli agenti sono ripresi in questi ultimi giorni e Adeyemi fa parte di una rosa ristretta di calciatori che sono finiti sotto la lente d’ingrandimento del Napoli che molto presto scioglierà le riserve riguardo il prossimo colpo in attacco.