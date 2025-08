Prendono Nico Gonzalez a 35 milioni, giocherà ancora in Italia

Possibile colpo di scena in Italia con un gioco ad incastri che può coinvolgere proprio Nico Gonzalez, l’attaccante argentino in uscita dalla Juventus che è pronto ad una nuova avventura.

Ci sono importanti notizie che riguardano proprio la mossa a sorpresa che può arrivare nelle prossime ore, perché un’operazione di mercato può portare dritti al giocatore della Juve che dopo aver lasciato la Fiorentina non ha trovato fortuna nell’avventura bianconera e ora si prepara ad un’altra sfida. Su Nico Gonzalez si è acceso l’interesse di tante società e adesso ci sono delle conferme in merito a questo possibile nuovo colpo.

Ci sono conferme che arrivano e riguardano proprio quello che può essere il trasferimento di Nico Gonzalez che dalla Juventus può andare a giocare per un nuovo club in Italia. Il giocatore ha intenzione di andare a concludere un nuovo accordo per dare una svolta alla propria carriera e riscattarsi dopo un anno negativo e poco fortunato avuto alla Juve. In questo momento ci sono delle conferme che arrivano sul suo futuro.

Calciomercato Juventus: Nico Gonzalez parte per 35 milioni

Tante le trattative che ha aperte in questo momento la Juventus tra entrata e anche uscita, perché proprio nelle prossime ore potrebbero arrivare delle conferme in merito a quello che può essere un nuovo cambio di strategia da parte della società su alcuni giocatori e molto dipende anche dalle cessioni per giocatori come Nico Gonzalez.

Sancho resta in stand-by, c’è l’accordo sul suo stipendio (da 6 milioni netti annui più bonus fino al 2030) e resta da definire l’intesa definitiva con il Manchester United, prima però servirà una cessione. Proprio in queste ore si aspetta quello che può essere il via libera per Nico Gonzalez che è pronto ad una nuova sfida.

Come svelato dal Corriere dello Sport, su Nico Gonzalez c’è il forte interesse dell’Atletico Madrid, dell’Inter se dovesse saltare Lookman, dell’Arabia Saudita e soprattutto dell’Atalanta che ora sembra essersi inserita per provare a prendere l’esterno argentino una volta dato l’ok alla cessione di Lookman. Un gioco ad incastro che coinvolge più club italiani e che può sbloccare tutto in poche ore.