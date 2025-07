Roma, è fatta per il colpo dal Bayern: prestito con riscatto a 30MLN

Nel corso di questi giorni sono state insistenti le voci di calciomercato che hanno visto il calciatore del Bayern accostato alla Roma.

Il valore di calciomercato del giocatore tocca livelli importanti, nonostante sia ormai in un’età non più giovanissima, ma comunque nel vivo della sua carriera.

Arrivato ai 30 anni, lasciando il Bayern Monaco a causa dello scarso minutaggio e per un centrocampo che vede altri protagonisti per l’annata che vivrà il club bavarese con Vincent Kompany che ha già scelto i suoi titolari affidabili, ecco che c’è una separazione che va oltre Kim. Perché, oltre al coreano che pare aver detto “sì” ad una cessione in questa estate, pare sia fatta l’operazione che porta al centrocampista portoghese finito in uscita dal Bayern Monaco dopo un solo anno dal suo arrivo.

Calciomercato Roma: fatta per il centrocampista del Bayern Monaco

Arrivò dal Fulham nella passata estate per circa 50 milioni e dopo un anno soltanto, non proprio brillantissimo al Bayern Monaco, il portoghese dirà addio per accasarsi altrove, dopo l’interesse maturato per la Roma.

Ha chiesto 30 milioni il club bavarese ed è possibile che, la formula che sta riportando il calciatore in Premier League, vedrebbe un prestito con opzione di riscatto proprio per i 30 milioni di euro che la Roma sembrava disposta ad investire per lui.

Si tratta del colpo Joao Palhinha, centrocampista portoghese che lascerà il Bayern Monaco per accasarsi di nuovo in Premier League. A prenderlo non sarà la Roma, bensì il Tottenham che dopo aver vinto l’Europa League e giocando la prossima Champions League, andrebbe a rinforzare l’organico con un colpo importantissimo in mezzo al campo.

Niente Palhinha per il centrocampo: chi prende ora la Roma

Pare sia fatta per Palhinha al Tottenham e allora la Roma dovrà cercarsi un’altra soluzione in mezzo al campo. Perché Gasperini cerca un giocatore in mezzo al campo e dopo aver visto sfumare l’affare dal Bayern, come hanno fatto sapere da Sky Sport DE, i giallorossi dovranno virare su altri obiettivi.

Uno tra questi, che può essere utile sia per la trequarti offensiva che per un ruolo da esterno se ne sarà poi bisogno, potrebbe essere Elijf Elmas. Il calciatore ex Torino e Napoli, dopo i mesi di prestito in granata, vorrebbe tornare in Italia. E dopo aver visto sfumare definitivamente Palhinha, la Roma dovrà sistemare le cose per il proprio centrocampo.