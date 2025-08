Calciomercato: prendono Pinamonti, giocherà la Champions

Quale sarà il futuro di Andrea Pinamonti? Nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi alla prossima destinazione dell’attaccante, che può lasciare Sassuolo.

Dal mancato riscatto con il Genoa al ritorno a Sassuolo fino alla Champions League. E’ questo lo scenario che si va prefigurando per Andrea Pinamonti, che è finito nel mirino di un top club, pronto ad investire su di lui per la prossima stagione.

Alla ricerca di un nuovo numero 9, la società sta prendendo in considerazione la possibilità di prendere il talento scuola Inter, attualmente di proprietà del Sassuolo che è pronto a valutare l’eventuale offerta per il calciatore, che è tornato in neroverde dopo l’esperienza di Genova.

Il club del grifone, che ha deciso di non riscattarlo e di puntare su Colombo per l’attacco, ha lasciato partire Pinamonti che adesso è pronto a valutare l’eventuale offerta del top club di Serie A, che la prossima stagione giocherà anche la Champions League.

Emergono dei nuovi retroscena di mercato che riguardano proprio l’attaccante Andrea Pinamonti, attualmente impegnato in ritiro con il Sassuolo.

Ancora sotto contratto con i neroverdi, il calciatore sta valutando tutte le proposte insieme al suo enoturage che sta cercando la soluzione migliore per il futuro del suo assistito che ha tutte le qualità per continuare a fare la differenza in Serie A.

Chi vuole prendere Pinamonti?

E’ la redazione di Sportmediaset a lanciare la notizia di calciomercato relativa all’interesse del top club nei confronti di Andrea Pinamonti.

Il calciatore, infatti, secondo le ultime indiscrezioni, è attenzionato da alcune società che stanno muovendo passi importanti per ingaggiarlo la prossima stagione.

Un giocatore con le sue caratteristiche, infatti, può solo fare bene in un contesto come quello di Bergamo con la società a lavoro per sostituire Retegui.

Ed è per questo motivo che la dirigenza ha messo nel mirino Pinamonti che è pronto a valutare la proposta dell’Atalanta.

Pinamonti all’Atalanta?

Ci sono delle speranze per quanto riguarda la possibilità di vedere Pinamonti all’Atalanta la prossima stagione. Infatti, secondo quanto emerso in queste ore, la dirigenza alla caccia di un sostituto di Retegui, ha iniziato a valutare la posizione del bomber di proprietà del Sassuolo.

Il classe 1999 già in passato è stato seguito dalla Dea. Adesso la pista resta calda con l’ex Inter che è pronto a lasciare i neroverdi per giocarsi le sue chance in una società importante, che la prossima stagione disputerà la Champions League.

Il prezzo di 20 milioni di euro per Pinamonti è alla portata dell’Atalanta che sta riflettendo riguardo questo possibile colpo in avanti.