Pellegrini lascia la Roma e resta in Serie A: affare con lo scambio

Lorenzo Pellegrini, senza rinnovo e con un ingaggio enorme, diventa un caso alla Roma che va risolto quanto prima.

Perché il capitano del club giallorosso è da diverso tempo che risulta essere un “peso” che la Roma pare voglia togliersi, considerando che né con la cura Ranieri, né sotto gestione Gasperini, le cose pare siano cambiate.

Lorenzo Pellegrini ha voglia di tornare in Nazionale e rappresentare una soluzione valida per la gestione che sarà di Rino Gattuso da Commissario Tecnico dell’Italia, con la speranza di vedere la stessa Nazionale azzurra al Mondiale nel 2026 dopo l’assenza nelle ultime due edizioni. Per farlo, avrà bisogno di giocare in un club che gli darà fiducia e continuità e, questa, potrebbe trovarla lontano dalla Roma ma non dalla Serie A.

Calciomercato: chi prende Pellegrini in Serie A, è un’occasione

Lorenzo Pellegrini, lontano dalla Roma, potrebbe rinascere. Magari senza la pressione di essere il capitano dopo Totti e De Rossi, con la volontà di tornare a sentirsi sereno e protagonista in un posto dove gli sta riuscendo difficile, da un po’ di anni, trovare continuità che non gli permette di essere al top della forma.

Chiaro è che poi vanno risolte alcune questioni legate ai suoi continui infortuni, che fanno parte di quelli che sono gli alti e bassi vissuti in Capitale. Lo stesso Pellegrini è stato accostato a Napoli e Fiorentina nello scorso gennaio, ma occhio alle soluzioni che si presentano in quest’estate.

Gian Piero Gasperini non lo ha convocato per l’amichevole e, oltre alla situazione legata alla sua condizione fisica, Pellegrini risulterebbe tagliato fuori dal progetto Roma. E per 10-15 milioni di euro, con il contratto che scade il prossimo 30 giugno 2026, Massara potrebbe piazzarlo in Serie A.

Roma, ipotesi scambio per Pellegrini: affare con la Juve

La Roma, per arrivare a Weston McKennie, potrebbe proporre il cartellino di Lorenzo Pellegrini. Nel corso dei giorni scorsi si era ipotizzato lo scambio tra lo statunitense e Bryan Cristante, calciatore che però non convincerebbe più di tanto la Juve come contropartita. Chissà se le cosa possano cambiare o meno con Pellegrini al centro dell’operazione, come hanno spiegato da Gazzetta.it.

Il peso importante che sta complicando le cose alla Roma, in questo momento, risulta essere legato all’ingaggio del centrocampista romano. Il capitano della Roma percepisce uno degli stipendi più alti dell’organico giallorosso e, considerando l’apporto che ha dato nel recente anno in giallorosso, i capitolini stanno decidendo di separarsene, per risolvere quello che ad oggi è un vero e proprio problema in casa Roma.