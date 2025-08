Milan, mercato bloccato: saltano i nuovi acquisti

Problemi seri in casa Milan per quelli che sono i nuovi acquisti perché ora c’è la concreta possibilità che continuino ad esserci degli intoppi che bloccano tutto.

Cambia tutto per il mercato del Milan perché ci sono dei seri problemi che possono portare a quella che sembra essere la scelta a sorpresa della società che può pensare di andare ad affondare il colpo su nuovi calciatori, ma al momento rischia davvero la beffa visto che ci sono delle complicazioni in quelle che sono le strategie di mercato tra entrata ed uscita.

In questo momento il Milan rischia di non chiudere l’acquisto di nuovi calciatori che piacciono tanto da diversi mesi. Perché adesso ci sono delle serie complicazioni che possono anche far saltare tutti i piani della società rossonera.

Problemi per il Milan che senza cessioni non riesce nemmeno a sbloccare i nuovi acquisti e ci sono delle serie complicazioni che rischiano di far saltare tutto. In questo momento c’è bisogno di capire come andranno le cose in vista delle prossime ore visto che manca sempre meno alla chiusura del mercato ad inizio settembre e sono queste ore decisive.

Calciomercato Milan, saltano nuovi acquisti: il motivo

Sono diversi i giocatori del Milan che possono lasciare il club rossonero ma in questo momento c’è la sensazione che qualcosa possa complicarsi fino a restare beffati perché a quel punto anche i nuovi acquisti non approderebbero in rossonero.

Tra i giocatori in uscita dal Milan e fuori dal nuovo progetto ci sono sicuramente anche Yacine Adli e Ismael Bennacer che con Max Allegri non troveranno spazio in quella che sarà la nuova avventura del club rossonero. I due giocatori sono messi in uscita e già hanno rifiutato diverse destinazioni.

Questo complica il mercato del Milan che senza le cessioni di Adli e Bennacer non riuscirebbe quindi ad incassare 35 milioni, una cifra importante che il club rossonero spinge per ottenerla e chiudere poi successivamente i colpi di Ardon Jashari e Dusan Vlahovic. Le prossime ore diventano decisive per capire se il club rosssonero riuscirà a chiudere l’affare.