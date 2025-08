Percassi sgancia la bomba Lookman: “Accordo, ma non con l’Inter”

Sono giorni caldissimi in questa bollente estate sull’asse Milano-Bergamo per la vicenda Ademola Lookman.

Alla mail dell’Atalanta in in risposta cordiale all’Inter per il “no” secco spedito con un ringraziamento alla sede in viale della Liberazione, sono seguiti poi stravolgimenti che hanno portato allo sfogo sui social dello stesso attaccante nigeriano.

Prima ha cancellato tutti i riferimenti all’Atalanta, con una frangia di tifosi bergamaschi che ha preso anche una dura posizione contro lo stesso Lookman, poi ha scritto una lettera sempre sullo stesso profilo ufficiale di Instagram, spiegandone i motivi. Ma è sganciando una bomba che Percassi in conferenza stampa e in occasione della presentazione di Marco Sportiello che torna ufficialmente alla Dea, ha voluto chiarire tutta la questione Lookman, mandando un chiaro messaggio diretto sia al calciatore che all’Inter.

Calciomercato: nuova posizione dell’Atalanta e la verità su Lookman

Che l’Atalanta sia diventata una big del calcio italiano e ancora più evidente dall’atteggiamento della stessa società degli orobici. È dall’Atalanta che si dettano le condizioni di una trattativa che alla fine non ha trovato la realizzazione della stessa con l’Inter, costretta a virare sui propri obiettivi di calciomercato.

Facendo chiarezza sulla propria posizione, oltretutto, Percassi in conferenza stampa è stato chiaro: l’accordo era con Ademola Lookman, ma non all’Inter e con l’Inter.

Facendo riferimento ad alcune promesse fatte nella passata stagione, Percassi ha chiarito di non essersi messo “per principio” di traverso al proprio giocatore. Ma si sarebbe registrata una discrepanza tra le richieste di un anno fa rispetto a quelli attuali. Sganciando una vera e propria bomba di calciomercato, Percassi ha fatto sapere che Lookman fino all’estate scorsa si sarebbe dichiarato mai disposto a vestire un’altra maglia rispetto a quella bergamasca in Italia, voglioso di firmare “per una top squadra d’Europa”. Parole forti che accendono così un nuovo capitolo della vicenda Lookman.

Le parole di Percassi sul caso Lookman

Erano d’accordo l’Atalanta e Lookman per la separazione, ma non all’Inter. E lo spiega Luca Percassi, l’ad degli orobici, in conferenza stampa: “Chiariamo tutto su cosa è successo. L’anno scorso c’era un’offerta del PSG e il calciatore ci aveva chiesto di essere ceduto. L’Atalanta è una società credibile e si era ripromesso di poter cedere il giocatore su due principi. I presupposti erano stati chiesti dal giocatore stesso: non si sarebbe mai visto in Italia con una maglia diversa da quella dell’Atalanta, volendo raggiungere in secondo luogo una società top in Europa, ma non Italia”. Un accordo che quindi la Dea aveva con il giocatore, ma non per finire all’Inter.