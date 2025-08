Juventus: follia per l’attacco, lo stanno prendendo

Juventus in azione per il nuovo bomber. Prosegue la caccia all’attaccante, che dovrà sostituire Dusan Vlahovic. Ecco le ultimissime su questo nome.

Il serbo è sempre più vicino all’addio con il Milan che resta in pole position per acquistarlo. Intanto, va avanti la trattativa con il Psg per Kolo Muani anche se Comolli ha un altro asso nella manica.

Il dirigente, infatti, sta seguendo la situazione anche di altri attaccanti che sono sul mercato. Uno di questi è un talento puro, apprezzato tantissimo da diverse squadre.

E’ il giornalista, esperto di mercato, Fabrizio Romano a fare il punto della situazione e a lanciare la bomba di mercato riguardo il destino del calciatore che è pronto a fare le valigie in questo mercato estivo 2025.

Calciomercato Juventus: colpo da 90 mln, ecco i dettagli

C’è un altro grande talento nella lista della spesa della Juventus, che ha seguito in questi mesi con attenzione il profilo dell’attaccante che è pronto a chiudere la sua avventura al Lipsia.

Infatti, secondo le ultime di mercato, è pronto un rilancio per il bomber che è pronto a chiudere la sua esperienza in Germania.

Gli agenti, che hanno ricevuto offerte anche dall’Arabia Saudita, sono pronti ad esaudire il desiderio del centravanti sloveno che è intenzionato a lasciare il Lipsia in questo mercato estivo 2025.

Sesko, infatti, è un nome spendibile per la Juventus anche se le cifre in ballo sono davvero alte per i bianconeri. Infatti, in queste ore, alla porta del giocatore si presentato il Newcastle che ha fatto una proposta folle per prendere Sesko.

Su Sesko anche il Newcastle: ecco le ultime

Il Newcastle ha deciso di fare all in e di presentare una proposta per Benjamin Sesko. Il Lipsia ha ricevuto un’offerta dal club inglese di 90 milioni di euro: 80 di base fissa più 10 di bonus. Può essere lui, infatti, l’erede di Alexander Isak, che è finito nel mirino del Liverpool.

Un intreccio importante che conferma la volontà dei Magpies di voler continuare a crescere e puntare sempre più in alto. Reduce da una stagione di alto livello, con 21 gol e 6 assist in 45 partite, Sesko è pronto a vivere una prima esperienza in Premier dopo che a lungo è stato inseguito dall’Arsenal.

Anche la Juventus aveva provato a chiedere informazioni sull’attaccante, che ha un prezzo fuori budget per i bianconeri che adesso sperano di chiudere l’accordo per riportare a Torino Kolo Muani.