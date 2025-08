Calciomercato Juventus: doppio scambio in chiusura

Doppia operazione di mercato per la Juventus che sta per definire uno scambio con il club inglese. Nell’affare rientra anche Douglas Luiz, che non fa più parte del progetto tecnico della Vecchia Signora.

Arrivano importanti novità di mercato che riguardano la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da gazzetta.it, i bianconeri si stanno portando avanti per definire al più presto questa operazione che porterà la Nottingham Douglas Luiz.

Con l’addio del brasiliano bisognerà intervenire per prendere un nuovo centrocampista che, a sorpresa, potrebbe arrivare proprio dalla squadra inglese che ha messo in vendita l’ex Psv.

La Juventus è a lavoro per completare una doppia trattativa che prevede l’uscita di Douglas Luiz e Dusan Vlahovic.

Se per il brasiliano siamo a buon punto, discorso diverso per il serbo che è attualmente corteggiato solo dal Milan che non ha ancora presentato una proposta ufficiale.

Juventus: si sbloccano 2 affari grazie agli scambi

A favorire il doppio affare di mercato può essere lo scambio, che può portare alla Juventus un difensore ed un centrocampista.

Infatti, nelle ultime ore la società ha portato avanti i contatti con Nottingham e Milan per discutere dell’arrivo in bianconeri di 2 nuovi calciatori che possono arrivare grazie alle cessioni di Vlahovic e Dogulas Luiz.

Se con il Milan si discute dell’inserimento di Thiaw nell’affare, dal Nottinghm può arrivare il nuovo mediano: ecco le ultimissime riguardo le mosse del club bianconero, che prossimamente metterà a punto questa doppia trattativa di mercato.

Douglas Luiz Nottingham: è tutto pronto, la Juve accetta lo scambio

Dialoghi in corso fra Juventus e Nottingham con lo scambio che potrebbe sbloccare l’impasse e portare in Premier League Dogulas Luiz. Le due squadre sono a lavoro per ultimare l’operazione che prevede l’inserimento di una contropartita tecnica.

Infatti, secondo le ultime di calciomercato, Comolli ha posto la sua attenzione nei confronti del centrocampista ivoriano, classe 1997, che può finire alla Juventus nell’ambito dell’affare Dogulas Luiz.

Si tratta di Ibrahim Sangare, un mediano che ha le caratteristiche che servono alla Juventus per la prossima stagione. Reduce da alcune stagioni altalenanti, è pronto a rilanciarsi nel campionato italiano e può essere l’uomo giusto per completare il centrocampo bianconero.

Si attende, dunque, la fumata bianca su questo affare e anche su Thiaw, che può essere la contropartita giusta per sbloccare Vlahovic al Milan.