Neymar in Serie A: niente Juve, firma con un’altra italiana

Pazza idea Neymar per il club di Serie A. Non ci pensa solo la Juventus, che ha ricevuto l’assist da Bremer. Adesso anche un altro club sta fantasticando al ritorno in Europa dell’ex Barcellona, che vuole prepararsi al meglio per i prossimi Mondiali.

L’ipotesi resta valida per la società che può beffare i bianconeri e anticipare il colpo per riportare in Europa Neymar, attualmente sotto contratto con il Santos.

Reduce da alcuni problemi fisici, dovrà riprendersi sotto il punto di vista fisico per ritornare al top della condizione.

Si trattarebbe di una scommessa per la società che ha la possibilità di poter investire sul giocatore, che potrebbe arrivare in Italia con la formula del prestito secco.

Le ultime dichiarazioni di Bremer hanno scatenato la fantasia dei tifosi bianconeri, che hanno iniziato a sognare il possibile arrivo alla Juventus di Neymar.

Il calciatore, che dallo scorso gennaio è diventato di proprietà del Santos, non è più quello di una volta e andrà recuperato non solo sotto il punto di vista fisico ma anche mentale.

Una serie di scelte sbagliate hanno condizionato la carriera del brasiliano, che è un lontano parente di quello ammirato negli anni d’oro al Barcellona e al Psg. Gli infortuni, sicuramente, hanno inciso e non poco sul suo rendimento e il ritorno al Santos è servito per poter ritrovare la giusta continuità in un ambiente familiare che, però, fino a questo momento non gli sta dando soddisfazioni.

Neymar ritorna in Europa?

C’è la possibilità che il calciatore possa prendere in considerazione alcune offerte, in modo da poter ritornare nel migliore dei modi anche in Nazionale che dovrà affrontare i Mondiali nel 2026.

Una pazza idea che potrebbe interessare non solo la Juventus ma anche un altro club. I bianconeri, al momento, sembrano essere fuori dai giochi, a causa degli alti costi per il calciatore.

Ecco perché prende quota un’altra ipotesi per Neymar, che potrebbe arrivare in Italia e firmare con l’Inter, che è alla ricerca di un jolly offensivo per la prossima stagione.

Su Neymar Inter e Juventus?

E’ solo una semplice suggestione che riguarda le due società di Serie A, che al momento non hanno approfondito l’affare di calciomercato.

Di sicuro c’è la volontà di Neymar di ritornare al top della condizione. Tornare in Europa, magari disputando anche la Champions League, potrebbe solo aiutare il calciatore che spera di tornare in condizione per essere protagonista, a 33 anni, con il suo Brasile ai prossimi Mondiali.