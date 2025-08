Calciomercato, c’è il ritorno di Brahim: firma con i bianconeri

La sua cessione non è in programma, ma il Real Madrid starebbe comunque valutando l’uscita di Brahim Diaz in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, per il trequartista marocchino si sarebbero fatti avanti con una certa insistenza i bianconeri, i quali sarebbero alla ricerca di un rinforzo proprio per quella zona di campo. Tra tutti i profili valutati l’ex Milan è sicuramente quello avrebbe convinto di più, al punto che la società starebbe preparando un’offerta da presentare al Real Madrid per Brahim Diaz, che nel frattempo avrebbe dato massima disponibilità a questo trasferimento.

C’è il ritorno di Brahim Diaz: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Brahim Diaz, destinato a lasciare contro ogni pronostico il Real Madrid in questo calciomercato nonostante la grande stima che Xabi Alonso nutre nei suoi confronti. Il tecnico spagnolo non vorrebbe farne a meno, anche perché stiamo parlando di un calciatore che nel corso della stagione può tornare più che utile, ma l’interessamento arrivato nelle scorse ore avrebbe fatto tentennare non solo i Blancos ma anche il ragazzo stesso.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Milan non disdegnerebbe questa possibilità, anche perché riuscirebbe a trovare quella continuità ma soprattutto centralità all’interno del progetto tecnico che al Real Madrid gli sono quasi sempre mancate. Per questo motivo nei prossimi giorni i discorsi tra le parti potrebbero intensificarsi, anche perché lo stesso Brahim Diaz starebbe insistendo con i propri agenti per capire cosa ne sarà del suo futuro.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Defensa Central, il Newcastle starebbe studiando il dossier del marocchino al punto da avere pronta una prima offerta da presentare al Real Madrid, visto che il tecnico Eddie Howe lo riterrebbe essere un rinforzo di qualità ed esperienza per sopperire alle varie mancanze che ha il suo reparto offensivo.

Le cifre dell’operazione per Brahim Diaz

Brahim Diaz potrebbe vestirsi di bianconero nella prossima stagione, visto che il Newcastle starebbe seriamente valutando la possibilità di riportarlo in Premier League dopo anni dalla sua ultima volta con la maglia del Manchester City.

È prematuro parlare di affare fatto, anche perché i discorsi tra le parti non sarebbero ancora entrati nella loro fase cruciale, ma stando ai colleghi di Defensa Central i Magpies avrebbero pronti un’offerta da 40-50 milioni di sterline per il trequartista marocchino, che nel frattempo avrebbe aperto a questa possibilità attratto dall’idea di essere protagonista in un campionato competitivo e importante come la Premier League. Staremo a vedere, ma la strada intrapresa porta a credere che Brahim Diaz possa firmare con il Newcastle quest’estate.