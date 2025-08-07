Serie A, si sblocca il colpo Insigne: l’esordio contro la Juve

L’addio di Federico Bernardeschi ha visto anche quello di Lorenzo Insigne, nella separazione dal Toronto che porta al ritorno in Serie A pure di Lorenzo “il Magnifico”.

Diversi gli stravolgimenti di mercato di una squadra in particolare e con l’esordio di Lorenzo Insigne che sembrava poter oscillare addirittura per due sfide. Una sarebbe stata contro il Napoli e l’altra contro la Juventus, in un ritorno alle origini per lui in Serie A, dopo i trascorsi vissuti da capitano con la maglia dei partenopei.

Qualcuno aveva anche avvicinato il nome di Insigne al Napoli, in un romantico ritorno che però non si consuma. L’ex fuoriclasse della MLS vuole giocare e al Napoli vivrebbe soltanto una situazione da “sostituto”, che andrebbe a destabilizzare quelli che sono un po’ i meccanismi interni di un organico come il Napoli che ha trovato la quadra perfetta con Giovanni Di Lorenzo capitano. E allora, sfidando la Juventus nella gara d’esordio, occhio all’effetto domino che arriva adesso con la scelta che porta a Lorenzo Insigne per il suo ritorno in Serie A.

Calciomercato: Insigne di nuovo in Serie A, l’effetto domino

Dopo l’infortunio dell’esterno a sinistra e la cessione praticamente che si sta per ufficializzare con destinazione al PSV Eindhoven, ecco che si libera il posto sulla corsia mancina per il “tiro a giro” che piazzerà Lorenzo Insigne da quella posizione di campo, di nuovo in Serie A.

Come hanno fatto sapere da SOS Fanta, l’esterno rumeno lascerà la Serie A e il Fantacalcio e a quel punto ecco che viene fuori l’affare Insigne.

È cosa ormai fatta, Man sarà un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. I crociati, che hanno bisogno di sistemare l’attacco, vedono due partenopei – c’è anche Sebastiano Esposito dall’Inter – poter giocare nel tridente che sarà dopo la cessione di Man in Olanda e l’infortunio di Ondrejka. L’ex Toronto e attuale svincolato, Lorenzo Insigne, può dunque diventare un nuovo giocatore del Parma.

Sfida alla Juve subito: futuro in Serie A per Lorenzo Insigne

Così come cercato da Bernardeschi e Immobile, Insigne spera di poter far breccia nel cuore di Rino Gattuso attraverso le prestazioni che fornirà da qui in avanti. In caso di arrivo in Serie A, dove lo cercano sia Parma che Sassuolo, proverà ad impensierire Gattuso per un posto in Nazionale, in ottica Mondiale 2026 e sperando di vedere gli azzurri alla competizione della prossima estate, dopo la duplice assenza recente.

Lorenzo Insigne potrebbe giocare subito contro la Juventus, nella sua gara d’esordio. La prima giornata di campionato, tra due settimane circa, è Juventus-Parma. Non una sfida come le altre considerando il passato al Napoli di Insigne, calciatore che potrebbe arrivare quindi al Parma e trovarsi subito davanti un big match di tale portata. Quella al Parma, ad oggi, è la destinazione più probabile dell’ex capitano azzurro.