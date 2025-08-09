Pinamonti o Krstovic: scelta fatta, sarà titolare in Champions

A sorpresa, il nuovo numero nove e bomber in Serie A, tra le top squadre in Italia, si trova nel nome di uno dei due attaccanti.

Pinamonti o Krstovic in quella che è la soluzione davanti, dopo il “no” secco arrivato per il Leeds, come ha fatto sapere il giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà.

Il calciatore italiano ha scelto di non finire in Inghilterra, dove avrebbe vissuto un’esperienza da protagonista nel Leeds neo-promosso in Premier League. La decisione potrebbe essere condizionata dalla scelta di giocare in Champions League con un club che, portandolo via da Sassuolo, lo utilizzerebbe come prima soluzione per l’attacco. Occhio anche a Krstovic però, che piace a mezzo campionato.

Calciomercato: la scelta cade su Krstovic o Pinamonti

In Serie A, ai vertici del campionato italiano, ci sono due o tre squadre che stanno cercando un nuovo attaccante. Due di queste, appunto, disputano quella che si sta formando, attraverso i preliminari, nella nuova Champions League.

Con l’intento di alzare la propria asticella, lasciando i club rispettivi che lottano per la salvezza, sia Pinamonti che Krstovic potrebbero scegliere di sognare la “nove” di un top club italiano e uno tra questi starebbe pensando al colpo che porta ad uno dei due.

Si tratta dell’Atalanta che dopo il “no” al Leeds di Pinamonti, lo avrebbe individuato come soluzione low cost da alternare a Scamacca. Altrimenti si andrà su Nikola Krstovic, centravanti che in questi giorni è stato vicino, nelle voci di calciomercato, sia al Milan che alla Juve.

Quanto costano Krstovic e Pinamonti: la preferenza all’Atalanta

La preferenza alla Dea cade su Nikola Krstovic, ma le cifre tra i due sono diverse. Dal Lecce, il bomber montenegrino avrebbe un costo di circa 30 milioni di euro come da richieste dello stesso club salentino, che ha già fatto sapere a Milan e Juventus che non calerà le proprie pretese economiche.

Sul centravanti italiano, invece, la soluzione arriverebbe per circa 10-15 milioni di euro e non di più, altrimenti la Dea mollerà la presa. Chiaro è che Krstovic per quanto dimostrato fino a questo momento in Serie A, risulta una punta più appetibile e sulla quale la concorrenza sarà più agguerrita. Stesso Krstovic, rispetto a Pinamonti, sembra pure più pronto per un grande salto in Champions League dopo averla disputata per sole tre partite e tutte in turni preliminari.