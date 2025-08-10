Inter: scambio con Asllani, dal Bologna un nuovo acquisto

Sorpresa in casa Inter con i nerazzurri pronti ad intavolare una trattativa con il Bologna, che ha chiesto ai nerazzurri il cartellino di Asllani.

Il centrocampista albanese, in uscita dall’Inter, dopo aver rifiutato alcune offerte è pronto a valutare la proposta dei rossoblù, disponibili ad acquistare l’ex Empoli a titolo definitivo.

In uscita dai nerazzurri, Ausilio è stato abbastanza chiaro con Asllani che è finito ai margini del progetto. Ecco perché, clamorosamente, può essere la pedina giusta per sbloccare il colpo in entrata da parte dell’Inter che è pronta a chiudere l’affare e prendere un nuovo calciatore dal Bologna.

Novità di mercato per il Bologna che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha messo nel mirino Asllani.

Il centrocampista, in uscita dall’Inter, può essere una pedina di scambio per Marotta che è pronto a strappare un grande talento ai rossoblù.

Asllani Bologna: mossa segreta dell’Inter, le ultime

Nuova pista di mercato per l’Inter che ha ricevuto una telefonata da parte del Bologna che ha chiesto informazioni su Kristjan Asllani.

Il costo del cartellino dell’albanese è di 18 milioni di euro. Una cifra importante, alla portata dei rossoblù che stanno riflettendo sull’affare.

Intanto, è scattata la scintilla a Marotta che adesso è pronto a rilanciare con il Bologna per arrivare ad un grande talento della squadra di Italiano. Asllani può essere la contropartita giusta per sbloccare l’affare: ecco tutti i dettagli sull’ultima idea di mercato dell’Inter.

Orsolini Inter: Asllani la chiave per sbloccare l’affare?

Alla ricerca di un nuovo esterno offensivo, dopo i problemi riscontrati nella trattativa per Lookman, l’Inter è pronta a valutare anche la situazione di Riccardo Orsolini del Bologna.

Il calciatore, che ha rifiutato una maxi offerta dall’Arabia Saudita, nonostante la promessa fatta ai tifosi, potrebbe prendere in considerazione la proposta dei nerazzurri che possono sfruttare Asllani che è finito nel mirino di Sartori.

Con il rinnovo di contratto ancora in standby, Orsolini può fare il definitivo salto di qualità e giocarsi le sue carte in una squadra competitiva come l’Inter. L’idea non è campata in aria ed è una pista che bisogna seguire con attenzione anche se ad oggi la priorità resta Lookman, che ha già un accordo di massima con i nerazzurri. Per prendere il nigeriano, però, servirà il via libera da parte dell’Atalanta, che vuole 50 milioni di euro.