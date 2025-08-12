Inter, il colpo arriva dal Galatasaray: si chiude con lo scambio

A sorpresa si fa di nuovo avanti il Galatasaray, che bussa alle porte della Pinetina. Questa volta non c’entra Calhanoglu e neppure Sommer.

La trattativa riguarda un altro dei big allenati da Cristian Chivu, allenatore che si trova costretto a dare il via libera per la cessione di uno dei suoi centrali per far posto a Leoni.

Dopo la beffa De Winter, il club nerazzurro conta di chiudere per il difensore dal Parma, ma occhio a quelli che sono i stravolgimenti di mercato. Come ha fatto sapere il giornalista ed esperto di calciomercato, Matteo Moretto, il club di Istanbul si sarebbe di nuovo fatto avanti per convincere uno dei giocatori dell’Inter a firmare con la società giallorossa. E l’Inter questa volta, al contrario di quella che fu la situazione su Hakan Calhanoglu e Yann sommer, potrebbe trarre vantaggi in un’operazione legata allo scambio di cartellini.

Inter e Galatasaray, scambio tra cartellini: l’ipotesi

Per arrivare all’acquisto dall’Inter, il Galatasaray dovrà convincere Ausilio a mollare la presa sulle cifre che chiedono da Milano. In verità la possibilità sarebbe anche quella legata ad un prestito, con la formula che è stata svelata dalla stessa fonte che rivela la possibile operazione per accontentare tutti.

Da una parte l’Inter, che può fissare alcune condizioni sul riscatto, liberandosi di un pesante ingaggio sul francese. Il Galatasaray, dall’altra parte, che se lo porta a casa per averlo come titolare in Champions League.

L’altra ipotesi, quella che ad oggi risulta essere una suggestione o comunque una semplice idea in fase “esplorativa”, riguarda il possibile scambio di cartellini. Oltre al difensore, l’Inter cerca un nuovo innesto davanti, dopo la vicenda Lookman. E il Galatasaray, in casa propria, ha il cartellino di Yilmaz da cedere, di fronte al poco spazio che avrà nel nuovo attacco del Galatasaray stesso. Che sia il cartellino proprio del talento turco a portare Pavard in Turchia?

I dettagli dell’operazione tra Inter e Galatasaray

Il Gala torna a bussare alle porte degli uffici a Milano, per quanto riguarda un altro giocatore che piace al club di Istanbul.

Benjamin Pavard ha una valutazione piuttosto simile a quella di Yilmaz, attaccante che, potendo giocare in tutti i ruoli dell’attacco che sarà di Chivu, farebbe al caso proprio di Chivu. Per quanto riguarda il valore dei due giocatori, lo scambio potrebbe risultare “alla pari”. Senza conguaglio economico, ma con la possibilità di risolvere, in un sol colpo, una situazione che si è complicata tra difesa e attacco per l’Inter.