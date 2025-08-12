Calciomercato: Balotelli sta per tornare, offerte dalla Serie A

Appena 35enne, Mario Balotelli ha dichiarato di voler giocatore ancora per un paio di stagioni. L’obiettivo dell’attaccante è chiaro: adesso valuta l’offerta giusto per poter ripartire. Ecco tutti i dettagli sulle offerte arrivate.

Reduce da una brutta esperienza a Genova, a causa dei rapporti incrinati con Patrick Vieira, adesso Balotelli è svincolato ed in cerca di una sistemazione per la prossima stagione.

Le offerte per Supermario sono arrivate al suoi entourage, che adesso attende la risposta definitiva dell’attaccante scuola Inter.

C’è grande curiosità attorno al futuro di Balotelli che è pronto a ricominciare per tornare protagonista nel campionato italiano. L’esperienza al Genoa non è stata positiva per il calciatore che adesso è finito di nuovo nel mercato degli svincolati.

Balotelli è pronto a firmare: dove sta andando

Dalla Serie B sono arrivate tante proposte per Balotelli che per il momento ha deciso di mettere da parte le offerte provenienti dal campionato cadetto.

C’era, infatti, la voce relativa alla possibilità di andare a Palermo, anche se l’interesse non si è mai concretizzato. Solo un’idea che non ha trovato conferma negli ambienti di mercato.

Qualcosa in più, invece, è arrivato dalle categorie superiori, con Balotelli che ha ricevuto alcune proposte importanti da squadre di Serie A che, ancora oggi, sono pronte a puntare su di lui per la prossima stagione.

I club in questione, però, non appartengono al campionato italiano ma bensì ad altre leghe europee. Ed è per questo motivo che Balotelli non ha ancora dato una risposta definitiva.

Lui, infatti, attende una chiamata dalla Serie A: il sogno è quello di proseguire l’esperienza in Italia. E c’è una squadra che ha bisogno proprio di un attaccante con le caratteristiche di Supermario.

Balotelli Udinese? Cosa c’è di vero

L’Udinese, dopo la partenza di Lucca e Thauvin, sta cercando un attaccante d’esperienza per completare il reparto. E l’idea di portare all’Udinese Balotelli non è poi così impossibile.

Per il momento non è una priorità ma potrebbe diventarlo alla fine del calciomercato estivo. Infatti, essendo svincolato Supermario potrà firmare in qualunque momento a parametro zero, come successo lo scorso anno con il Genoa.

Dunque, non resta che attendere la scelta finale di Balotelli che se decidesse di andare all’estero troverebbe le porte spalancate. Per l’Italia, invece, bisognerà attendere ancora un po’ di tempo.

Cosa farà quindi Balotelli? Ai posteri l’ardua sentenza.