Napoli, Lukaku ko: stop di tre mesi, cinque nomi per la sostituzione

Un infortunio pesante cambia i piani del Napoli. Lukaku resterà fuori fino a gennaio e la dirigenza è già al lavoro per trovare un nuovo centravanti

Il destino a volte sa essere crudele. Romelu Lukaku doveva essere anche quest’anno il pilastro dell’attacco azzurro e invece dovrà fermarsi almeno tre mesi a causa della lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. Un infortunio serio, che apre anche alla possibilità di un’operazione chirurgica, e che obbliga il club a rivedere i piani di mercato a pochi giorni dalla chiusura.

Senza il belga, il Napoli non può permettersi di restare corto in attacco con il solo Lorenzo Lucca. La stagione è lunga, la Champions incombe e le rotazioni diventano fondamentali. Per questo Giovanni Manna è già al lavoro per individuare il profilo giusto. Niente lista infinita, ma una scrematura che porta a cinque nomi principali.

Zirkzee e Hojlund sono i due nomi che più stuzzicano la fantasia. Il primo, oggi al Manchester United dopo la stagione straordinaria a Bologna, ha il profilo tecnico e creativo per accendere l’attacco azzurro. L’olandese è giovane, elegante nei movimenti e capace di fare reparto da solo.

Hojlund, anche lui in forza allo United, rappresenta invece la potenza fisica abbinata a grande prospettiva. Due trattative non semplici, il primo per riluttanza dei Red Devils e il secondo per la concorrenza del Milan, ma il Napoli proverà a capire margini e condizioni.

Napoli da Krstovic a Dovbyk: le piste in Serie A

Più concrete, almeno sulla carta, le opzioni interne al campionato italiano. Nikola Krstovic ha sorpreso tutti con la maglia del Lecce: centravanti fisico, generoso, con il fiuto per il gol. Sarebbe un salto enorme passare dal Via del Mare al Maradona, ma il Napoli lo monitora.

Andrea Pinamonti, invece, conosce bene la Serie A e garantirebbe esperienza immediata. Non scalda i cuori come altri profili, ma resta un’opzione affidabile, una sorta di piano B pronto all’uso.

Artem Dovbyk è l’altro nome da tenere in considerazione. L’ucraino ha vissuto un anno interlocutorio a Roma e ora è di fatto sul mercato. È un centravanti potente, concreto, che sa rendersi utile anche lontano dall’area. Potrebbe essere la sorpresa di questo finale di mercato.

Il Napoli non ha tempo da perdere: con Lukaku fuori fino a gennaio, un attaccante dovrà arrivare per forza. Che sia un colpo di Premier, un profilo di Serie A o una soluzione dall’estero, la priorità è già segnata. Perché i gol, in questa stagione, non possono aspettare.