Cam Reading, la signora McTominay: il segreto del suo successo

Un trascinatore sul campo e una vita invidiabile anche fuori dal campo. Napoli ha trovato un simbolo, Scott McTominay ha un “segreto” meraviglioso quando torna a casa

Ci sono stagioni che sembrano scolpite nel marmo, destinate a restare negli almanacchi. Per Scott McTominay l’ultima lo è stata senza ombra di dubbio.

Da giocatore arrivato a Napoli con la fama di centrocampista tutto muscoli e corsa, si è trasformato nel vero motore della squadra. Ha segnato, ha corso, ha guidato i compagni come un veterano, fino a prendersi il titolo di MVP della Serie A, meritatissimo per uno dei principali artefici del quarto scudetto.

Non un premio di circostanza, ma la certificazione di quanto sia stato determinante. In una piazza che sa distinguere il fuoco fatuo dal talento autentico, McTominay è diventato idolo. È bastato guardare la sua continuità: mai una partita anonima, sempre dentro il gioco, sempre pronto a prendersi la responsabilità.

E chi pensava che fosse solo una parentesi da ricordare con nostalgia si è trovato subito smentito. Sassuolo-Napoli, prima giornata della nuova stagione, ed ecco di nuovo il suo nome sul tabellino: un gol, l’ennesimo. Come a dire che la scia non si interrompe, che la musica è la stessa e il disco gira ancora.

Cam Reading, la “regina” di Napoli e il segreto di McTominay

Dietro la faccia da duro del campo, però, c’è anche un lato che racconta molto di più. Qui entra in scena Cam Reading, la compagna che ha scelto di accompagnarlo in questa avventura italiana. In apparenza riservata, in realtà capace di conquistare con naturalezza anche il popolo partenopeo.

Non è la tipica presenza da gossip: Cam lavora nel mondo della finanza, un ruolo di responsabilità a Londra, eppure ha saputo calarsi nel contesto napoletano con disinvoltura.

Sui social non esagera: poche foto, curate ma mai eccessive. Qualche tramonto, qualche scatto di coppia con Scott, un messaggio innamorato per l’Italia. Quanto basta per capire che qui non è di passaggio, ma vive davvero il presente.

I tifosi del Napoli hanno fiuto, e l’hanno ribattezzata subito con affetto “la regina”. Una definizione che, detta a Napoli, vale più di mille like. Non solo per la bellezza evidente, ma per l’eleganza con cui si è inserita in un mondo che può essere caloroso e caotico allo stesso tempo.

Forse è questo il segreto del McTominay versione campione. Non solo il fisico da maratoneta e la testa sempre lucida in campo, ma anche una stabilità fuori che gli permette di rendere al massimo. C’è un equilibrio evidente: lui che trascina, lei che sostiene senza cercare i riflettori, insieme che si muovono come se Napoli fosse casa loro da sempre.