Juventus, mercato boom: le ultime 24 ore rivoluzionano la squadra

Un giorno di mercato che sembra una partita: ribaltamenti, sorprese, emozioni. La Juventus si è trasformata nel giro di poche ore

Certe giornate di mercato hanno il ritmo di una partita ad alta tensione: cambi di fronte, colpi a sorpresa, ribaltamenti continui. Le ultime 24 ore in casa Juventus hanno restituito proprio questa sensazione.

Mentre i ragazzi agli ordini di Tudor battevano anche il Genoa con gol di Vlahovic – proprio lui! – gli uomini mercato bianconeri stavano portando una scossa importante a quella che sarà la rosa della Juve del prossimo anno.

Il simbolo di questa scossa è Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro, passaporto albanese e dunque senza problemi di tesseramento, è stato chiuso in poche ore ed è pronto a indossare la maglia bianconera. Un acquisto che porta freschezza e velocità sulle corsie, ma che soprattutto rappresenta la scelta di un giocatore di rottura, capace di saltare l’uomo e accendere partite bloccate.

Mentre uno arriva, un altro parte. Nico Gonzalez, talento discontinuo ma sempre intrigante, è a un passo dall’Atletico Madrid.

La formula lascia spazio a margini di manovra, con possibilità di obbligo di riscatto legato alle presenze, ma il senso dell’operazione è chiaro: la Juve cambia pelle, rinuncia a un’ala di qualità ma incline all’alternanza e si affida a un profilo diverso, più elettrico e immediato come Zhegrova.

Il colpo in attacco: Openda brucia Kolo Muani sul gong

Non finisce qui, perché il vero nodo è l’attacco. Da settimane il nome di Randal Kolo Muani circola come primo obiettivo, ma le difficoltà nei dialoghi col PSG hanno aperto un piano B: Lois Openda.

Il belga del Lipsia rappresenta una pista concreta, con cifre tra i 45 e i 50 milioni di euro e la possibilità di un prestito con obbligo. Un affare che, se chiuso, darebbe a Tudor un centravanti moderno, capace di attaccare la profondità e aprire spazi ai compagni.

E poi c’è il capitolo “occasioni last minute”. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Noussair Mazraoui, terzino marocchino attualmente al Manchester United. Non è la priorità, ma in giornate così dense non stupirebbe vedere anche una spinta su questo fronte.

Insomma, la Juventus si muove come un fiume in piena: un’uscita eccellente, un innesto già definito, un attaccante pronto a entrare in scena e persino una suggestione per la fascia difensiva. In un calcio spesso bloccato da trattative infinite, i bianconeri hanno scelto di accelerare, cambiando rotta in poche ore e dando un segnale forte al campionato.

La rivoluzione non è solo nei nomi ma nello spirito: velocità, coraggio e la volontà di restare sempre un passo avanti. Perché certe 24 ore non si dimenticano, diventano il manifesto di un’intera stagione.