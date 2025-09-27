Inter, la scelta di Chivu che è un chiaro segnale: Marotta avvisato

L’Inter è pronta a scendere in campo contro il Cagliari: la scelta di Chivu è ben precisa, Marotta avvisato del cambio di gerarchia

Nel terzo anticipo di giornata l’Inter scende in campo contro il Cagliari. Una gara già importante per la squadra nerazzurra attardata in classifica: solo sei i punti raccolti dai nerazzurri nelle prime quattro giornate, due le sconfitte incassate che hanno spinto la formazione allenata da Chivu a -6 dalla vetta.

Insomma, serve invertire la rotta, anche perché all’esterno della Pinetina qualche mugugno già s’è sentito, tanto da far sbottare l’allenatore rumeno. I tre punti sono quasi necessari oltre che fondamentali ed anche il tecnico ne è cosciente: sta preparando al meglio la gara di stasera che vedrà il ritorno tra i titolari di Lautaro Martinez, ormai pienamente recuperato.

Tra le scelte di Chivu c’è anche quella di un titolare nuovamente in panchina: una decisione che sembra essere ormai chiara circa quelle che possono essere le gerarchie tra presente e prossimo futuro in casa nerazzurra. Ci riferiamo al portiere: Josep Martinez è confermato tra i pali dopo la gara contro il Sassuolo, con Sommer nuovamente a guardare i compagni.

Inter, cambio di gerarchie in porta: il segnale per il futuro

Lo svizzero, a dire il vero, dovrebbe tornare in Champions League per una sorta di alternanza tra i pali un po’ come accade a Napoli con Meret e Milinkovic-Savic ma la strada sembra ormai tracciata. Quasi 37 anni (li compirà il prossimo 17 dicembre) ed un contratto in scadenza nel giugno prossimo.

A questo, va aggiunta una decisione già presa: sarà addio a fine stagione, con l’Inter che aprirà una nuova pagina della sua storia. E potrebbe non esserci Josep Martinez a scrivere il futuro della squadra bianconera, anzi. Il portiere spagnolo potrebbe restare in nerazzurro ma la promozione a primo portiere non sarebbe scontata, anzi.

E proprio la sfida di Cagliari ha un doppio interesse per l’Inter. Marotta ed i suoi fidati collaboratori siederanno in tribuna non solo per guardare l’Inter, sperando che vinca. Nel mirino dei dirigenti nerazzurri ci sarà anche Elia Caprile: ex Napoli, riscattato proprio in estate dai sardi, il portiere si sta mettendo in mostra con le sue abilità.

Marotta ed Ausilio lo seguono da vicino e potrebbero affondare il colpo già nella prossima estate, affidandogli le chiavi della porta nerazzurra. All’Inter piace anche Meret, bicampione d’Italia con il Napoli ma gli azzurri non hanno alcuna intenzione di privarsi del loro numero 1. Da qui la decisione di svoltare su Caprile valutato almeno 20 milioni dai sardi.