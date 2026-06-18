Sorteggio Calendari Serie B 2026/2027: Ascoli diventa il Palcoscenico del Calcio il 22 Luglio

Una piazza di pietra chiara, una sera d’estate, lo sguardo in su verso un palco che brilla. In pochi minuti, i sogni di un’intera stagione trovano forma in un foglio: chi incontrare prima, dove andare a vincere, quando stringere i denti. È il momento in cui il calcio smette di essere attesa e diventa cammino.

C’è un’Italia che riconosci dal suono dei passi sul travertino. Che si ferma al tavolino, sotto i portici, e discute di moduli e trasferte con naturalezza. In Ascoli, questa vocazione ha radici profonde. Le senti quando passi accanto al Caffè Meletti, quando il vento scivola tra i palazzi storici, quando il pallone è linguaggio comune.

Negli ultimi anni, il calcio ha ritrovato la strada delle piazze. Ha scelto il contatto diretto. Ha riaperto il dialogo con città e province, quelle che riempiono le gradinate di ogni categoria. È un segnale chiaro: riportare il rito del calendario al centro della comunità, dove i bambini chiedono l’autografo e i nonni indicano la curva.

Ed eccolo, il cuore della notizia. Il sorteggio dei calendari della Serie B 2026/2027 farà tappa qui: appuntamento a Ascoli, il 22 luglio, in piazza del Popolo. Un annuncio che vale più di una data. Vale una scelta di campo. “Passione sportiva legata al territorio”, ha ricordato Bedin. Parole semplici, ma netti i contorni: portare il calcio dove il calcio è vita quotidiana.

Cosa aspettarsi dal sorteggio

Il Sorteggio calendari Serie B 2026/2027 decide l’ordine delle 38 giornate, con andata e ritorno per 20 squadre. Di norma, la stagione prende il via tra fine agosto e inizio settembre e si chiude a maggio, con finestre dedicate a playoff e playout. Il sorteggio pesa sul ritmo dell’anno: un derby al momento giusto può spingere, una sequenza di trasferte può mettere alla prova. Attenzione ai turni infrasettimanali e alle soste per le nazionali, che spesso riprogrammano le abitudini dei tifosi e gli orari dei club. Come tradizione recente, l’evento viene di solito trasmesso sui canali ufficiali della Lega B e sui profili social: se non potrai essere in piazza, troverai il modo di seguirlo. Dettagli su orari e format della serata non sono stati ancora resi pubblici in via definitiva: fino a comunicazioni ufficiali, conviene tenere d’occhio gli annunci della Lega.

Ascoli, città-palcoscenico

La Piazza del Popolo è un salotto all’aperto. Spazio largo, pulito, visibile da ogni lato: il posto giusto per vedere i nomi scorrere e, insieme, leggere le facce della gente. Ascoli è nelle Marche, a due passi dall’Adriatico, collegata all’A14 tramite il raccordo Ascoli–Mare: arrivarci è semplice, restarci un po’ è quasi obbligatorio. Chi verrà per il calcio scoprirà il resto: le olive ascolane come rito pre-partita, la luce che cambia sul travertino a fine pomeriggio, le voci che rimbalzano tra palco e balconi.

Per i tifosi, il calendario è una mappa emotiva. Cerchi subito le date che contano: la prima in casa, le trasferte “fattibili”, i big match. I club, invece, guardano ai picchi fisici, ai viaggi più lunghi, alla gestione delle risorse. Tutti, però, si danno un obiettivo la sera del sorteggio: trasformare una sequenza di righe in un percorso credibile.

Una piazza, un palco, un foglio che detta il passo. Il 22 luglio, Ascoli avrà in mano il filo della stagione. Chissà se, tra una stretta di mano e un annuncio, qualcuno alzerà gli occhi oltre i riflettori per chiedersi: quale strada, tra quelle disegnate stasera, diventerà memoria condivisa domani?