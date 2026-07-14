Francia-Spagna, Mondiali 2026: Guida alla Visione – Dazn o Rai, Orari e Dettagli Streaming. Mbappé sfida Lamine Yamal nella Semifinale

Notte lunga, luci fredde in salotto e quel brivido che passa prima del calcio d’inizio: la prima semifinale dei Mondiali 2026 porta in campo Francia e Spagna. Kylian Mbappé sfida Lamine Yamal in una partita che somiglia a un passaggio di testimone, ma che in realtà è una contesa tra presente e futuro. Qui trovi dove vederla, come seguirla in diretta tv e streaming, orari e indicazioni rapide per non perderti nulla.

C’è un’attesa che non fa rumore. Le città si svuotano presto, ma i telefoni vibrano: tutti sanno che questa è la notte giusta. Mbappé punta lo spazio, Yamal lo piega con un tocco. Due modi diversi di pensare il gioco, la stessa posta: l’ultimo atto.

Non anticipiamo la meta. Prima, mettiamo in fila i dettagli che contano se guardi la partita dall’Italia, tra fusi orari e telecomandi.

Dove vederla: DAZN o Rai? E le opzioni streaming

In Italia, i diritti TV dei Mondiali 2026 sono assegnati a un broadcaster in chiaro. Nelle ultime edizioni sono stati Mediaset (2018) e poi Rai (2022). Per questa semifinale, l’emittente e il canale preciso dipendono dal pacchetto effettivamente in palinsesto al momento della gara. Se non trovi conferme ufficiali, non fidarti: i palinsesti possono cambiare e vanno verificati il giorno stesso.

Se la partita è su Rai: attenditi la messa in onda su Rai 1 o Rai 2 e lo streaming su RaiPlay con accesso gratuito previa registrazione. Cerca “Francia–Spagna” nell’app o su smart TV.

Se è su Mediaset: diretta su Canale 5 o Italia 1 e streaming gratuito su Mediaset Infinity con login.

DAZN: la piattaforma può trasmettere solo in caso di specifici accordi. Se l’incontro non compare nella guida DAZN, la partita non è disponibile lì.

Consigli pratici: aggiorna le app, controlla almeno 10 minuti prima il player in HD, collega la TV al modem via cavo o usa il 5 GHz. Per l’audio ambiente da stadio, disattiva i filtri “voce chiara” se presenti.

Nota importante di affidabilità: al momento in cui leggi, l’assegnazione e l’orario esatto potrebbero non essere pubblicati su tutti i canali. Verifica su guida TV dell’emittente, app ufficiale e profili social verificati della gara.

Orari, fusi e probabili formazioni

Fuso orario: il Mondiale si gioca tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’Italia è a +6 ore rispetto all’Eastern Time (New York) e a +9 rispetto al Pacific Time (Los Angeles). Esempio concreto: calcio d’inizio alle 20:00 ET equivale alle 02:00 in Italia; alle 19:00 PT equivale alle 04:00 italiane del giorno dopo. L’orario ufficiale della semifinale verrà comunicato da FIFA e dall’emittente: controllalo la mattina stessa.

Arbitri e VAR: designazioni rese pubbliche da FIFA 24 ore prima circa; non sono disponibili qui dati certi.

Probabili formazioni (tendenza, da confermare a ridosso del match):

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Camavinga; Griezmann; Dembélé/Thuram, Mbappé, Kolo Muani. Ballottaggi aperti sugli esterni offensivi in base a condizione e avversario.

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella/Balde; Rodri; Pedri, Fabián Ruiz/Zubimendi; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Scelte legate allo stato di forma e alle ultime rifiniture.

Dati che puoi toccare con mano: possesso e pressioni alte sono marchi registrati della Spagna; transizioni e ampiezza lo sono della Francia. Almeno un corridoio si aprirà fra terzino e centrale, ed è lì che i dribbling di Yamal e gli strappi di Mbappé diventano linguaggio universale.

Se guardi da casa, scegli il tuo rito: luce bassa, cuffie, niente distrazioni. La notte della semifinale non chiede riassunti. Chiede uno sguardo sveglio. Chi corre più veloce: il tempo o il pallone quando parte sul piede giusto?