Infortunio Neymar, altro colpo di scena ai Mondiali 2022: cambia tutto

Nonostante l’infortunio di Neymar il Brasile arriva agli ottavi di finale del Mondiale, ma le notizie sul 10 verdeoro cambiano tutti gli scenari.

Cade il Brasile di Tite, perde la sua prima partita al Mondiale, la terza e ultima del girone. E Inoltre perde anche il record d’imbattibilità che aveva visto i verdeoro non incassare nemmeno una rete nei primi due match di Qatar 2022. Giocati contro la Serbia e la Svizzera.

Vince il Camerun, grazie alla rete si Aboubakar nel secondo minuto di recupero dell’ultima frazione di gioco. Il numero dieci della selezione africana però si fa espellere, esulta togliendosi la maglietta da ammonito. Secondo giallo inevitabile. Un Brasile farcito di ‘seconde linee’ rispetto alle prime due partite. Tite aveva la qualificazione in tasca e ha voluto dare spazio a chi aveva giocato meno finora.

Gli occhi del mondo su Neymar, ci sarà con la Corea del Sud?

Adesso per i verdeoro ci sarà l’ottavo di finale contro la Corea del Sud di Son e compagni. Partita in programma lunedì prossimo, ma se si parla del Brasile inevitabile non pensare a Neymar e alle sue condizioni fisiche. ‘O Ney’ infatti è ancora infortunato, uscito malconcio nel secondo tempo della gara contro la Serbia e le immagini della sua caviglia hanno fatto il giro del mondo.

Una distorsione che gli ha fatto saltare le partite contro la Svizzera e appunto il Camerun. C’è però una buona notizia sul numero 10 del Paris Saint-Germain e la fonte è il medico della nazionale della nazionale brasiliana, il dottor Rodrigo Lasmar in conferenza stampa, dopo la sconfitta con la selezione africana.

“Per quanto riguarda Neymar e Alex Sandro (infortunato ad una coscia, ndr) non hanno ancora ripreso a lavorare con la palla. Inizieranno sabato ed è importante osservare come reagiranno. Vedremo come risponderanno nei prossimi giorni, potrebbero essere o meno in condizione“.

Tite deve fare i conti con gli infortuni

Maggiore ottimismo, invece, nei confronti di Danilo che ha accusato anche lui una distorsione alla caviglia. “Presenta un’evoluzione molto positiva“, stando sempre alle parole del medico verdeoro.

Preoccupano invece Alex Telles e l’attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus. Entrambi vittime di un problema al ginocchio ieri sera. Sono stati sostituiti durante la partita e dovranno essere sottoposti ad esami clinici, che determineranno l’entità dei loro infortuni.