Ibrahimovic show, nuovo lavoro per lo svedese: grande stupore tra i tifosi

Zlatan Ibrahimovic sembra ormai pronto per appendere gli scarpini al chiodo, a quasi 42 anni, per iniziare una nuova incredibile carriera.

Mentre il Mondiale si avvicina ad ampie falcate alla sua gara conclusiva, finale che si disputerà a Doha domenica 18 dicembre, e perciò tra circa una settimana, i club di tutto il mondo cominciano a fremere per il loro ritorno in campo.

Per quel che riguarda la Serie A, la ripresa della massima divisione italiana è fissata per il 4 gennaio. Per l’occasione andrà in scena la giornata numero sedici di campionato. La novità rispetto al calendario conosciuto negli ultimi anni, riguarda il fatto che tutti e dieci gli incontri si giocheranno nello stesso giorno.

I calciofili del Belpaese hanno già disdetto tutti gli impegni per quella data e non vedono l’ora di tornare a seguire i loro beniamini. Anche perché la Coppa del Mondo, per quanto avvincente, ha visto non partecipare la Nazionale azzurra per la seconda volta consecutiva ed è normale che un po’ di interesse sia calato. Anche se questa formula del torneo in pieno autunno non ha deluso. Anzi, i numeri stanno dando ragione al Qatar.

Ibrahimovic show: il centravanti del Milan è il più richiesto

Tuttavia, quando la stagione regolare riaprirà i battenti, i club di ogni dove dovranno anche tornare a fare i conti con la programmazione del nuovo anno. Sono infatti svariati i calciatori in scadenza di contratto e solo alcuni troveranno l’intesa per rinnovare. Altri cambieranno club oppure si dedicheranno ad altro scegliendo di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

Questo è il caso del campione svedese del Milan, Zlatan Ibrahimovic, che ormai, per età per guai fisici, non riesce più a dare il contributo di un tempo. Il contratto del centravanti rossonero, in scadenza il prossimo 30 giugno, pesa sul bilancio del Diavolo e la società dovrà quindi valutare con attenzione cosa fare con la punta classe 1980.

41 anni suonati, quasi 42, per Ibra che dal proprio canto sta valutando quale strada intraprendere nel suo personalissimo post carriera. Qualcuno lo vedrebbe bene come allenatore, altri vorrebbero per lui un posto in dirigenza. Zlatan, tuttavia, sembra aver in mente altri piani.

Non solo calcio, Ibra ha per le mani un nuovo mestiere

Da qualche tempo a questa parte il calciatore svedese è infatti anche stato protagonista di diverse apparizioni televisive. Chissà quindi che nel suo futuro non possa esserci il piccolo schermo, o magari il cinema.

Il primo intervento in tv di spessore risale al Festival di Sanremo di qualche anno fa. In una serata della kermesse dedicata alla canzone italiana, il calciatore del Milan fu grande protagonista in compagnia dell’ex collega e amico Sinisa Mihajlovic.

Poi, qualche tempo dopo, è arrivata anche Striscia la Notizia che l’ha invitato ad accomodarsi dietro al bancone più famoso d’Italia. Dopodiché, è arrivata anche l’ultima esperienza.

A fornirgliela ci ha pensato l’attore Carlo Verdone che ha scelto Ibra per “Vita da Carlo 2“. Film dell’apprezzato attore e regista romano presto in onda, nel 2023, su Paramount+