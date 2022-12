Questo bambino col caschetto è un’ex stella della Serie A: avete capito chi è? (FOTO)

L’ex centrocampista della Serie A ha da poco condiviso sui social una foto di sé da bambino che in poco temo ha già fatto il giro del web.

I Mondiali di calcio in Qatar sono giunti alla loro fase clou, è infatti arrivato il momento di salutare la fase a gironi e di dare il benvenuto agli ottavi di finale del torneo. Otto gare per decidere le nazionali meritevoli di accedere ai quarti di finale.

Traguardo che già di per sé sarebbe un bel risultato per le partecipanti che puntano di finire i giochi in Qatar come una delle migliori otto squadre della competizione. Discorso che tuttavia può valere per alcune squadre ma non per tutte.

Ci sono infatti almeno un paio rappresentative che, in caso di mancato raggiungimento della finale, rischierebbero di trasformare la loro partecipazione in una sorta di vero e proprio fallimento. Argentina e Brasile lo sanno bene.

Il ricordo dell’ex Serie A: quanta strada è stata fatta

Per la compagine Albiceleste guidata dal campione Lionel Messi, è tempo di dare tutto. Per la Pulce questa sarà l’ultima chance per agguantare il titolo iridato e raggiungere, una volta per tutte, l’idolo Diego Armando Maradona. Paragonato più volte al Pibe de Oro, al calciatore cresciuto nel Barcellona manca un solo trofeo per eguagliare, e forse superare, il connazionale.

La coppa che non c’è è ovviamente quella che verrà assegnata a Doha il prossimo 18 dicembre. Giorno in cui ci sarà la finale dei Mondiali 2022. Situazione molto simile anche per i rivali verdeoro il cui trionfo nella Coppa del Mondo manca da esattamente 20 anni. Era il 2002 e il Brasile si aggiudicava il trofeo contro la Germania.

Ad ospitare i giochi, per l’occasione, furono la Corea del Sud e il Giappone. Chissà, quindi, che l’Asia non porti ancora una volta bene ai penta campioni del mondo. Intanto diversi calciatori brasiliani sono già incollati davanti alla tv per sostenere i loro beniamini. Uno di questi è senza dubbio Neymar.

Costretto a saltare un paio di gare della Selecao per un problema alla caviglia, in attesa del rientro in campo, il calciatore del Paris Saint Germain ha continuato a fare il tifo per i suoi compagni. Facendolo, ovviamente, il più vicino possibile. Il classe 1992 è infatti ancora tra i convocati brasiliani e spera di non aver terminato già la sua partecipazione.

La foto che ha fatto il giro del mondo

Insieme a lui, però, anche tanti altri ex calciatori in questi giorni si sono incollati alla televisione con lo scopo di fare il tifo per il Brasile. Tra questi c’è anche l’ex calciatore della Serie A, tra le varie ha vestito la maglia della Roma, Rodrigo Taddei. L’ex centrocampista non ha forse raccolto quanto meritato, visto che con la Selecao non ci ha mai giocato, ma rimane ugualmente un fedelissimo dei colori verdeoro. Proprio di recente, l’ex giallorosso ha condiviso una sua foto di quando era bambino.

Aggiungendo anche una didascalia che ha toccato persino i cuori dei più duri. Nonostante non sia riuscito a raggiungere tutti i traguardi sperati, Taddei è fiero della sua carriera “E se questo ragazzino nella foto avesse la minima idea di cosa avrebbe ottenuto?! Sono orgoglioso della mia storia e di tutto ciò che ho raggiunto, ma il mio orgoglio più grande è sapere di aver contribuito alla gioia di migliaia di persone attraverso il calcio. Il successo deve avere un impatto non solo sulle nostre vite, ma anche su quelle degli altri”.