Juve: altro affare in Francia, Weah porta il nuovo Henry

L’arrivo di Comolli come direttore generale apre una sorta di corsia preferenziale con il campionato francese. E attenzione alla possibilità di uno scambio

Jonathan David potrebbe non essere l’ultimo colpo della Juventus in Francia. L’attaccante canadese nella giornata odierna, venerdì 4 luglio, è arrivato a Torino per svolgere le consuete visite mediche e iniziare a prendere confidenza con l’ambiente bianconero. Naturalmente i movimenti in entrata della Vecchia Signora non si fermano qui e non è da escludere che si possa approfittare di una situazione per andare a definire un’altra operazione importante.

Secondo le informazioni di Mirko Di Natale, Weah sarebbe finito nel mirino del Monaco. L’americano non rientra nei piani di Tudor e la Juventus è al lavoro per trovare una soluzione. L’ipotesi di andare nel Principato è da tenere in considerazione e i bianconeri potrebbero ragionare sulla possibilità di uno scambio durante questo calciomercato. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione e vedremo cosa succederà in futuro.

Calciomercato Juventus: scambio in Francia, decisivo Weah

L’arrivo di Comolli sta portando la Juventus a guardare con attenzione al campionato francese. Il direttore generale conosce molto bene i giocatori e le loro qualità. Per questo motivo non è da escludere che si possa optare ad uno scambio con il Monaco per dare a Tudor un calciatore di assoluta qualità.

L’interesse del Monaco nei confronti di Weah potrebbe dare l’occasione alla Juventus di sondare il terreno per Akliouche. Il talento francese ha una valutazione intorno ai 45 milioni di euro e l’inserimento dell’americano porterebbe i bianconeri a sborsare una cifra inferiore per il giocatore. Il classe 2002 in patria è paragonato a Henry sia per il ruolo che per la sua carriera e i bianconeri rappresentano una possibilità molto importante per lui. Anche se per il momento si tratta di una semplice ipotesi.

Akliouche è un vecchio obiettivo di calciomercato della Juventus. I bianconeri ci hanno provato in passato senza, però, affondare il colpo. Ora, però, l’interesse del Monaco nei confronti di Weah potrebbe consentire alla Vecchia Signora di fare un nuovo tentativo per il classe 2002.

Mercato Juventus: Akliouche resta un obiettivo

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Non c’è alcuna trattativa diretta fra le due squadre. Vedremo nelle prossime settimane se la Juventus deciderà realmente di affondare il colpo per Akliouche.