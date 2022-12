Vlahovic via: scambio da fantascienza tra la Juve e una Big di Serie A

Dusan Vlahovic può lasciare la Juventus per rimanere in Serie A. Un altro big club italiano sarebbe pronto a fare follie per il suo cartellino.

Manca poco più di un mese alla ripresa del campionato italiano di calcio. La situazione, allo stop Mondiali, vedeva in testa il Napoli a +8 dal Milan prima inseguitrice. Terzo posto, invece, per la ritrovata Juventus.

Vecchia Signora che dopo un’avvio piuttosto altalenante in Serie A, e pessimo in Europa, è riuscita a trovare la quadra ed ora ha in mano un piazzamento valido per accedere alla prossima fase a gironi della Champions League.

Quarta posizione, a pari merito, per Lazio e Inter con i biancocelesti leggermente avanti ai meneghini per via dello scontro diretto a favore. Seguono, chiudendo gli altri piazzamenti per le competizioni UEFA, Atalanta e Roma. In concomitanza con la ripresa dei giochi, aprirà anche la finestra invernale di calciomercato. Diversi club potrebbero perciò approfittarne in modo da mettere a segno alcuni colpi.

Pazza idea Vlahovic: il club è pronto con una super offerta

Il nome più ricercato, anche in Italia, è senza dubbio quello di Cristiano Ronaldo. Il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro attualmente è alle prese con la Coppa del Mondo e si augura di tornare a giocare in qualche club proprio da vincitore del trofeo.

Prima della partenza con il Portogallo per il Qatar, CR7 era un calciatore del Manchester United. Tuttavia, alcune frizioni di troppo hanno portato alla prematura interruzione contrattuale tra il calciatore e i Red Devils.

Quello che è successo tra il fenomeno portoghese e il tecnico dello United, l’olandese ex Ajax Erik Ten Hag, ha dell’incredibile. Chissà, quindi, che a gennaio Cristiano Ronaldo non possa tornare in Serie A. Campionato che lo ha già conosciuto quando vestiva la maglia della Juve.

In bianconero ha segnato la bellezza di 101 reti totali in 134 partite. Media che lo ha reso il calciatore juventino con il miglior rapporto tra incontro disputati e goal messi a segno. Insomma, nonostante i quasi 38 anni, li compirà il prossimo 5 febbraio, può anche fare una grande differenza in Italia.

L’ultima indiscrezione circa il futuro del bomber serbo

Oltre al Napoli, che ci ha già provato in estate a capire se c’erano i presupposti per mettere in piedi una trattativa, anche la Roma sarebbe più che interessata a dare il benvenuto a CR7. Tuttavia, quella relativa al campione portoghese non è l’unica suggestione di mercato in casa giallorossa.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Capitale, la formazione guidata da José Mourinho sarebbe pronta a fare follie anche per un centravanti come il serbo, da poco arrivato dalla Fiorentina in cambio di 70 milioni di euro, Dusan Vlahovic.

Tammy Abraham e Andrea Belotti non hanno convinto e per questo al club servirà un nuovo centravanti. Per convincere la Vecchia Signora, la compagine giallorossa sarebbe intenzionata a mettere sul piatto anche il cartellino di Nicolò Zaniolo.

Talento gradito dai bianconeri, già in tempi non sospetti. Trattativa di mercato che comunque rimane difficile da immaginare già a gennaio. Piuttosto, lo scambio Vlahovic-Zaniolo rischia di essere già il tormentone della prossima estate.