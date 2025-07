Juventus, arriva il nuovo difensore: un ex Serie A a 20MLN

La Juventus ha necessario bisogno di un nuovo difensore centrale: ora è partita la trattativa per un ex Serie A.

I bianconeri hanno deciso di migliorare la rosa senza spendere cifre folli ma andando a trovare i calciatori con le caratteristiche necessarie per completare la rosa attuale di Igor Tudor. Non sarà semplice gestire tutto in un mese e mezzo ma la dirigenza deve velocizzare per permettere al tecnico di allenare una rosa completa e pronta già per le prime settimane della nuova stagione.

Ora serve un nuovo difensore centrale da affiancare a Gleison Bremer nell’arco della lunga stagione che sta per iniziare e che non può essere sottovalutata nemmemo in termini di infortuni e squalifiche.

Calciomercato Juventus: nuovo colpo in difesa

La rosa della Juventus ha sicuramente un grande valore, ma deve ancora migliorare in tutti i reparti per colmare il gap con le altre grandi d’Italia e anche per dire la sua in Europa, con la Champions League che resta un obiettivo importante e da inseguire come un sogno ad occhi aperti.

Igor Tudor ha le idee ben chiare su come e dove inserire nuovi tasselli per poter portare la Juve a uno step superiore: ha chiesto un nuovo difensore alla Juventus, è un ex Serie A che apprezza molto.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus ha messo nel mirino un nuovo difensore centrale: l’obiettivo è chiudere subito il colpo.

Juventus, nel mirino c’è Jeff Chabot: giocava in Serie A

Tudor vuole un nuovo difensore centrale da affiancare a Gleison Bremer nella formazione titolare per la prossima stagione: con l’addio di Renato Veiga manca una pedina e ora il tecnico vuole ripartire da grandi garanzie.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha messo nel mirino Jeff Chabot dello Stoccarda. Il difensore centrale tedesco giocava anche in Serie A, con le maglie di Sampdoria e Spezia ma non era considerato uno dei top da prendere, poi il passaggio in Germania lo ha rigenerato e ora è il desideriodi Tudor per la difesa.

La Juventus segue Chabot da tempo, praticamente da quando se l’è ritrovato contro in Champions League, nell’ottobre scorso: in quell’occasione Cristiano Giuntoli e Thiago Motta rimasero colpiti dal giocatore.

Chabot alla Juventus: le cifre dell’operazione

La Juventus sta puntando forte su Jeff Chabot dello Stoccarda. Il difensore tedesco è la prima scelta di Igor Tudor per la prossima stagione e ora può diventare il nome concreto da cui ripartire per avere un altro muro in difesa.

Lo Stoccarda non chiude le porte alla cessione di Chabot ma chiede non meno di 20 milioni di euro per cedere l’ex Sampdoria che ha già esperienza in Serie A e potrà fare benissimo in bianconero.