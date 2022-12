Leao lascia il Milan, pagano la clausola da 150 milioni: destinazione pazzesca

Rafael Leao dice addio al Milan. Il portoghese ha già incontrato i dirigenti della sua nuova squadra. Accordo tra le parti ormai vicinissimo.

Oggi conosceremo la prima finalista di Qatar 2022 che verrà fuori dalla sfida di stasera, in programma alle 20.00 italiane, tra l’Argentina di Lionel Messi e la Croazia di Luka Modric.

Una sfida, quella tra argentini e croati, che si ripresenta in un Mondiale a distanza di quattro anni dal match del 21 giugno 2018 valevole per la seconda giornata del gruppo D di Russia 2018.

Un match, quello, che gli uomini di Zlatko Dalic vinsero per 3-0 grazie alle reti di Rebic, Modric e Rakitic. Quella di stasera sarà l’occasione giusta per l’Albiceleste di vendicare quella bruttissima disfatta e di tornare in una finale mondiale dopo quella raggiunta e poi persa contro la Germania nel 2014 in Brasile.

Per la Croazia, invece, questa in Qatar sarà probabilmente l’ultima chance, prima della nascita di uno nuova generazione di campioni, per tentare l’assalto a quella Coppa del Mondo solo sfiorata quattro anni fa in Russia.

Domani sarà quindi la volta di Francia-Marocco coi campioni in carica pronti a tutto pur di raggiungere, per la seconda volta consecutiva, la finale e i marocchini che, al di là di ogni risultato che maturerà contro i Bleus, sono già nella storia per aver raggiunto le semifinali di un Mondiale come nessuna squadra africana aveva mai fatto prima.

Leao chiede un aumento di ingaggio, il Milan medita: storia ai titoli di coda?

Se da un lato ci sono Argentina, Croazia, Francia e Marocco che, tra stasera e domani, si contenderanno l’accesso alla finale di Qatar 2022, dall’altro c’è chi, come il Portogallo ha dovuto dire addio, forse un po’ a sorpresa, alla manifestazione.

Un Portogallo che, uscito sconfitto dalla sfida dei quarti di finale contro il Marocco, è tornato a casa con la coda tra le gambe per aver sprecato una ghiotta occasione contro una formazione che, almeno alla vigilia, sembrava nettamente inferiore.

Alcuni, come sicuramente Cristiano Ronaldo, non avranno più l’occasione di disputare un Mondiale vista l’età, mentre altri, come ad esempio Rafael Leao, potranno riprovarci in futuro, magari già tra quattro anni nel Mondiale che si disputerà in Canada, Stati Uniti e Messico.

Un Rafael Leao che, a segno per due volte nella manifestazione, proprio in queste ore è tornato al centro di voci di mercato secondo le quali sarebbe sempre più vicino il suo addio al Milan la prossima estate.

Con il contratto in scadenza nel giugno 2024, il lusitano starebbe infatti tenendo sulle spine la dirigenza rossonera per via di quell’aumento d’ingaggio tanto richiesto, ma finora mai tenuto in considerazione dal Diavolo il quale, però, starebbe iniziando a valutare seriamente tale idea pur di non cedere un giocatore così importante a una big europea.

Milan, respinta offerta da 70 milioni del Chelsea

Come detto, il Milan starebbe iniziando a tenere in considerazione l’idea di portare a 7 milioni netti di euro all’anno lo stipendio di Leao che, stando a quanto riportato dal giornalista Florian Plettenberg di Sky Deutschland, nelle scorse settimane avrebbe incontrato la dirigenza del Chelsea che, tra le altre cose, avrebbe offerto al Milan 70 milioni di euro per portare l’ex Lille e Sporting Lisbona all’ombra del Big Ben.

Offerta rispedita dritta dritta al mittene da parte della società di Via Aldo Rossi che però, come confermato dallo stesso giornalista, difficilmente riuscirà a trattenere Leao il cui futuro appare quindi sempre più lontano da Milanello.