Mondiali 2022, addio definitivo in Rai: termina la sua avventura dopo 20 giorni pieni di emozione e adrenalina

Il Mondiale in Qatar si appresta a vivere le sue fasi conclusive. Tra martedì e mercoledì in campo le due semifinali: Francia-Marocco e Croazia-Argentina, sfide non scontate e soprattutto inimmaginabili alla vigilia del Mondiale.

Le due semifinali, così come tutti i match di questo Mondiale, saranno visibili in diretta tv/streaming sui canali RAI. L’emittente nazionale, nonostante l’assenza dell’Italia, sta avendo un notevole seguito con la messa in onda delle partite e dei programmi dedicati alla manifestazione.

I telespettatori, nel corso del Mondiale, hanno avuto modo di apprezzare la telecronaca della coppia Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni. Il telecronista della RAI, molto seguito durante i commenti dei match di pallanuoto, si è trovato alla perfezione accanto all’ex allenatore di Udinese e Inter. Stramaccioni, in questi giorni, è stato elogiato sui social da diversi utenti, i quali hanno posto l’accento sulla sua competenza e sulla capacità di dare ritmo al commento tecnico.

Mondiali 2022, addio definitivo: non ci saranno più

Di Gennaro e Stramaccioni, che per tutto il torneo hanno sempre commentato il Marocco, hanno concluso la loro avventura in Qatar. La RAI, infatti, per le due semifinali ha scelto di affidare le telecronache a Stefano Bizzotto-Lele Adani e Alberto Rimedio-Antonio Di Gennaro.

Molti telespettatori, sui social, hanno chiesto alla RAI – con dei commenti sotto l’account ufficiale – di affidare la semifinale tra Marocco e Francia alla coppia Di Gennaro-Stramaccioni. Per ruoli interni, tuttavia, questo non sarà possibile e Dario Di Gennaro, dopo il quarto di finale tra Marocco e Portogallo, ha pubblicato un post su Twitter in cui ringrazia gli appassionati per il seguito e Stramaccioni per l’avventura vissuta insieme.

Mondiali 2022, il saluto di Di Gennario sui social

Il posti di Di Gennaro, nel dettaglio, recita: “Eccoci qua! Felici, contenti, orgogliosi… Andrea ed io non ci conoscevamo… dopo 20 giorni, 14 partite insieme, 21 nazionali studiate e commentate… eccovi due amici! DiGeStrama Grazie alla Rai, alla direzione tutta di RaiSport, a tutti i tecnici che ci hanno assistito. E grazie a voi tutti, che dalle vostre case ci avete sostenuto, apprezzato e inondato d’affetto”.

Il telecronista poi ha concluso: “La nostra corsa finisce qui, era già previsto così prima della partenza. Siate felici per noi, ci siamo goduti quest’avventura con la positività che ci accomuna e con la spensieratezza di due ragazzini al luna park, figlie di una sintonia immediata e spontanea. Grazie Andrea! Si torna a casa! Bye bye Qatar”.