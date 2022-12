Fiorentina: Amrabat sta andando via, l’annuncio del ds

Il futuro di Sofyan Amrabat sembra essere lontano dalla Fiorentina già in questa sessione di calciomercato invernale: a dirlo è il ds.

Dopo un Mondiale da protagonista, Amrabat si prepara ad essere uno dei giocatori più ricercati anche nelle prossime sessioni di calciomercato. L’interesse delle big non manca e toccherà allo stesso calciatore decidere di fare il salto di categoria subito oppure in estate.

E a confermare che il futuro di Amrabat sarà lontano dalla Fiorentina è direttamente un direttore sportivo che conosce molto bene l’ambiente della Viola oltre che le dinamiche di calciomercato. Parole che fanno sicuramente tremare i tifosi della squadra toscana visto che la speranza era quella di averlo in rosa per diverso tempo.

Calciomercato: futuro Amrabat, l’annuncio del ds

Il centrocampista già la scorsa estate doveva lasciare la Toscana, ma dopo Italiano lo ha convinto a sposare il progetto e restare almeno fino al termine della stagione. Il Mondiale, però, ha cambiato ancora una volta lo scenario ed ora non possiamo escludere un addio immediato considerando anche le squadre che hanno manifestato l’interesse nei confronti del calciatore.

E una cessione da parte della Fiorentina di Amrabat durante il calciomercato invernale è stata ipotizzata anche dallo stesso Corvino. Per il ds del Lecce l’investimento da 20 milioni di euro fatto dalla società toscana è una chiara conferma che la Viola era a conoscenza del talento del giocatore e che il Mondiale è stata solamente una conferma.

Qualità che dovrebbero portare il giocatore a lasciare la Toscana nel giro di poco tempo. L’interesse delle squadre nei confronti di Amrabat non manca e la Fiorentina è consapevole di dover lasciare andare il marocchino in una delle prossime sessioni di calciomercato. La speranza da parte di Italiano è quella di poter contare su di lui almeno fino al termine della stagione, ma non sarà semplice raggiungere questo obiettivo visto che diverse big europee sarebbero pronte a fare pazzie da subito per portarlo alla corte del suo allenatore.

Ultime Amrabat: le squadre interessate al calciatore

Sono diverse le squadre che hanno messo tra gli obiettivi di calciomercato Amrabat in vista di gennaio. Atletico Madrid e Liverpool sono sicuramente in pole position, ma in corsa ci sono anche club come PSG, Chelsea e Manchester United.

Per il momento, almeno stando alle ultime indiscrezioni, nessuna delle squadre italiane sembra aver manifestato interesse per il centrocampista marocchino. Un colpo che per i nostri club sembra essere davvero complicato da mettere a segno a gennaio, ma la situazione in estate potrebbe cambiare.

La palla ora passa in mano a Fiorentina e anche allo stesso giocatore, chiamati a decidere se proseguire insieme fino al termine dell’anno oppure separarsi subito.