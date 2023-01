Sinisa Mihajlovic, dopo le lacrime arriva l’annuncio da brividi

Sono passare ormai diverse settimane dalla morte di Sinisa Mihajlovic e, dopo le lacrime versate, è arrivato un annuncio da brividi.

La Serie A è pronta a ripartire nel ricordo di Sinisa Mihjalovic. Tra due giorni il campionato riprenderà e le squadre scenderanno in campo per omaggiare l’ex difensore scomparso poco prima di Natale dopo una lunga malattia.

La morte di Mihajlovic ha sicuramente fatto versare lacrime a tutti gli appassionati di calcio (e non solo) e proprio in queste ultime ore è arrivato un annuncio da brividi sul tecnico serbo.

Sinisa Mihajlovic: arriva un annuncio da brividi

Come detto in precedenza, la morte di Sinisa Mihajlovic ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del calcio. Migliaia di persone prima sui social e poi a Roma hanno voluto testimoniare il proprio affetto alla famiglia dell’ex allenatore e difensore. Vicinanza che ha confermato l’amore della gente verso il serbo.

E, dopo giorni di lacrime versate, è arrivato direttamente da Bologna un annuncio da brividi. A farlo è stato direttamente Thiago Motta in vista della trasferta proprio di Roma, prima partita dopo la sosta.

Il tecnico dei felsinei ha ribadito che per i giocatori non è stato semplice lasciarsi alle spalle un dolore simile, ma si è deciso di farlo insieme, come gruppo. Un qualcosa che ha sicuramente rafforzato il significato di squadra e siamo certi che nelle prossime settimane tutti i giocatori del Bologna scenderanno in campo anche per Sinisa.

E la sfida di Roma non sarà una come le altre. La Capitale e Bologna sono state due case per l’ex difensore e quindi siamo certi che, come succederà anche negli altri campi, all’Olimpico ci sarà tanta emozione nel ricordare forse uno dei calciatori e dei difensori più amati in tutto il mondo e non solo in Serie A. Perché Sinisa ha dato tanto a questo sport in campo, ma è riuscito a trasmettere degli insegnamenti di vita che nessuno mai dimenticherà.

Bologna e Mihajlovic: un rapporto indissolubile

Possiamo dire che il rapporto tra Bologna e Mihajlovic continuerà per sempre: a confermarlo è l’annuncio da brividi di Thiago Motta dopo le lacrime versate. Inutile dire che sulla panchina dei felsinei Sinisa ha dato tutto quello che aveva e siamo certi che nessuno lo dimenticherà.

Lo stesso vale anche per i calciatori che attualmente sono in forza alla squadra rossoblu. Loro sono pronti ad omaggiarlo nella sfida contro la Roma e proveranno a portare a casa una vittoria per dedicargliela. Sinisa è sempre nei loro cuori e questo momento non facile, ma affrontato insieme, potrebbe aver unito ancora di più il gruppo.