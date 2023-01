Calciomercato, ha rotto con il club. Si trasferisce in Serie A

La Serie A è ad un passo dal mandare in porto una clamorosa trattativa di mercato. La rottura con il suo attuale club è definitiva.

La finestra invernale di calciomercato, nonostante debba ancora decollare, ha già dato vita ad alcuni importanti trasferimenti. Uno dei primi club ad aver dato il benvenuto ad un nuovo tesserato è stato il Liverpool.

La formazione allenata da Jurgen Klopp ha infatti chiuso per Cody Gakpo. Giovane esterno d’attacco dell’Olanda, classe 1999 ex PSV, approdato ai Reds in cambio di qualcosa come 45 milioni di euro.

Colpo di mercato della formazione militante in Premier League che ora, però, dovrà anche pensare a cedere qualcuno. Proprio come fece la scorsa stagione, quando è arrivato Luis Diaz dal Porto e Sadio Mané si è trasferito al Bayern Monaco, anche quest’anno il Liverpool potrebbe muoversi in una maniera molto simile.

Serie A, pronto il prossimo colpo di mercato

Ecco perciò che l’indiziato principale a dire addio ai Reds è ora Roberto Firmino. Esperto attaccante brasiliano finito in panchina, da un paio di stagioni almeno, è in scadenza di contratto.

La Serie A è una possibilità per il verdeoro che ha già cominciato a ricevere le avances di tecnici del calibro di José Mourinho. L’allenatore portoghese non disdegnerebbe averlo alla Roma.

Magari al posto del deludente, almeno in questa stagione, Tammy Abraham. Gli affari del massimo campionato italiano, tuttavia, potrebbero non essere finiti qui. Secondo le ultime di calciomercato provenienti dalla Spagna, un’ex calciatore italiano potrebbe dopo un paio d’anni fare il suo ritorno in Serie A.

Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo iberico, noto come Marca, l’Altetico Madrid ha preso una decisione: l’ex Udinese sembrerebbe aver ormai fatto il suo tempo.

La trattativa è in dirittura di arrivo: i dettagli

Mister Diego Pablo Simeone si sta quindi preparando a dire addio all’argentino fresco vincitore della Coppa del Mondo Rodrigo De Paul. Dopo essere passato dai friulani all’Atleti appena un anno e mezzo fa, per 35 milioni di euro, De Paul potrebbe tornare nel campionato che più di tutti ha contribuito alla sua crescita.

Tornando a vestire proprio i colori bianconeri. Tuttavia, non quelli dell’Udinese ma quelli appartenenti alla Vecchia Signora. In Spagna non hanno dubbi: la Juventus sarà la prossima destinazione del talento dell’Albiceleste.

Alla corte del Cholo l’ex Serie A è sceso in campo in 66 occasioni, tra campionato e coppe. Riuscendo a totalizzare un magro bottino di appena 6 reti complessive. Score insoddisfacente per un calciatore con le sue qualità. La compagine piemontese spera di potersi fare questo regalo. Trattativa che, però, non andrà in porto prima della prossima estate.