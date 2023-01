Calciomercato: Digne in Serie A, allenatore accontentato

Lucas Digne sembra essere sempre più vicino a lasciare l’Aston Villa e per lui potrebbero aprirsi le porte della Serie A.

Dopo una prima parte di stagione non convincente e l’arrivo di Alex Moreno, l’Aston Villa sembra essere pronto a dare il via libera alla cessione del terzino francese e una big italiana potrebbe decidere di affondare il colpo per regalarlo al proprio tecnico.

Lucas Digne in questa sessione di calciomercato invernale potrebbe approdare in Serie A su richiesta del proprio allenatore. Si tratta di un colpo non semplice anche per questioni economiche (l’Aston Villa chiede 20 milioni ndr), ma la volontà del calciatore potrebbe portare il club inglese a fare un passo indietro e aprire ad una formula diversa da quella ipotizzata in un primo momento.

Mercato: prendono Digne, ecco con chi firma

Lucas Digne è sicuramente un calciatore di fondamentale importanza per diversi club oltre che di esperienza. Proprio per questo motivo si tratta di una grande possibilità per la squadra italiana e presto sono attese delle importante novità.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, l’Aston Villa è pronto a cedere Digne in questa sessione di calciomercato e la Juventus potrebbe portarlo in Serie A. Allegri ha chiesto un terzino sinistro considerando l’assenza di un ricambio di Alex Sandro e quindi il francese può essere una grande opportunità soprattutto considerando sia la sua esperienza che la possibilità di prenderlo anche in prestito.

Come detto in precedenza, l’Aston Villa per il momento chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Ma nessuna squadra potrebbe decidere di sborsare una cifra simile e quindi alla fine ci potrebbe essere una apertura ad una formula diversa. Vedremo se alla fine i bianconeri punteranno tutto sul francese oppure faranno un passo indietro e decideranno di andare su altri obiettivi. Molto, come detto, dipenderà sia dalla volontà del calciatore che dalle richieste che la dirigenza britannica metterà sul tavolo per far partire il calciatore.

Ultime Juventus: Grimaldo resta nel mirino

Non solo Digne tra gli obiettivi di calciomercato della Juventus in quel ruolo. Piace molto anche Grimaldo, ma il Benfica non sembra essere intenzionato a lasciarlo partire da subito e quindi si tratta di una possibilità da valutare in estate a parametro zero.

Per questo motivo l’ipotesi Digne è quella più probabile, ma resta da capire cosa vorrà fare l’Aston Villa e quale sarà la formula giusta per questo trasferimento. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane e se alla fine si riuscirà ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca che, come detto, consentirebbe ad Allegri di avere un rinforzo importante in un ruolo fondamentale per i bianconeri.