Lazio: saluta Milinkovic, firma con i bianconeri

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic sembra essere sempre più lontano dalla Lazio: la firma con i bianconeri è vicina.

Per Milinkovic-Savic la strada sembra essere ormai segnata: il rinnovo con la Lazio è lontano e presto ci potrebbero essere delle importanti novità per quanto riguarda il suo futuro.

Secondo le ultime informazioni date da SportMediaset, Milinkovic-Savic in una delle prossime sessioni di calciomercato quasi certamente lascerà la Lazio e firmerà con i bianconeri. Si tratta di una possibilità importante da mettere a segno quasi certamente in estate, ma non possiamo escludere neanche l’inverno anche se Lotito non sembra assolutamente intenzionato a lasciarlo partire subito.

Calciomercato: assalto a Milinkovic-Savic, le ultime

Le strade della Lazio e di Milinkovic-Savic quasi certamente si separeranno entro la fine della stagione. Il contratto in scadenza nel 2024 costringe i biancocelesti a dover dire addio al centrocampista per non perderlo in scadenza ed ora la palla passa direttamente al calciatore, chiamato a decidere se accettare o no una destinazione molto particolare.

Il Newcastle, infatti, avrebbe messo sul piatto una proposta di calciomercato da 70 milioni di euro per arrivare a Milinkovic-Savic. Sicuramente l’offerta si avvicina ai 100 chiesti da Lotito e soprattutto in casa Lazio si è consapevoli che in estate quasi certamente si dovrà cedere il calciatore per una cifra inferiore a questa.

Da qui l’ipotesi di iniziare a prendere in considerazione un suo addio già a gennaio anche se l’ultima decisione spetterà al calciatore. E il serbo, stando alle ultime indiscrezioni, non ha nessuna intenzione di sposare il progetto Newcastle subito. Anzi da parte sua c’è voglia di aspettare le mosse della Juventus e questo fa ipotizzare una cessione solamente la prossima estate.

Naturalmente ancora tutto può succedere e il destino del belga è sicuramente da decidere. Le ipotesi sono sul tavolo e non possiamo escludere un incontro tra giocatore e club per capire se continuare insieme oppure no fino al termine della stagione.

Calciomercato Juve: non solo Milinkovic, si pensa anche a de Paul

Se Milinkovic-Savic per la Juventus sembra essere un sogno di calciomercato estivo, i bianconeri non mollano la pista de Paul. Come vi abbiamo raccontato in più di un’occasione, l’argentino è ormai in rotta con l’Atletico Madrid e la destinazione bianconera sembra essere quella preferita.

Naturalmente un suo arrivo a Torino è collegato alla partenza di McKennie. Anche in questo caso sono in corso tutte le riflessioni del caso e solamente dopo un eventuale addio dell’americano (seguito da Borussia Dortmund e Aston Villa ndr) la trattativa con l’Atletico Madrid è destinata ad entrare nel vivo per l’ex Udinese.