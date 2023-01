Inter, doppio colpo di Marotta: c’è l’annuncio

L’Inter di Marotta è pronta a tornare protagonista. L’amministratore delegato ha rilasciato delle importanti dichiarazioni.

Tutto pronto per l’assegnazione del primo trofeo dell’anno. In campo, in questo momento a Riad, si stanno affrontando Milan e Inter in un derby di Supercoppa italiana. Il Diavolo vincitore dello scudetto e il Biscione vincitore della Coppa Italia, sono ora impegnate in un incontro memorabile.

L’esito della stracittadina, per l’occasione disputata chilometri e chilometri lontano da Milano, rischia di fare una grande differenza anche circa le sorti del campionato. Il Napoli è in fuga, grazie anche alla convincente vittoria ottenuta contro la Juventus, ma al minimo cenno di cedimento da parte di partenopei le rivali dovranno farsi trovare pronte.

Insomma, un test di assoluta importanza per le due meneghine. In Serie A Milan e Inter sono divise da appena un punto ma in Supercoppa il divario, anche fosse stato di dieci lunghezze, avrebbe contato relativamente molto poco.

Marotta costruisce la nuova Inter: le dichiarazioni dell’AD nerazzurro

Sfida che ha già attirato su di sé le attenzioni di tutti: tifosi e addetti ai lavori. Sia perché il calciomercato sta entrando nel vivo della sua finestra invernale, sia perché a margine dell’evento l’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcuni importanti dichiarazioni.

Proprio in questi giorni i club stanno costruendo il loro futuro e l’Inter non vuole essere da meno. Finito al centro delle voci di mercato per il doppio scambio con il Barcellona, Memphis Depay e Franck Kessié per Joaquin Correa e Marcelo Brozovic, la priorità del club nerazzurro oggi sembrerebbe essere un’altra.

l’addetto ai lavori nerazzurro, poco prima del fischio d’inizio del match, ai microfoni di Mediaset è stato chiaro: l’Inter di Marotta ha come priorità i rinnovi contrattuali di alcuni giocatori. In maniera particolare quelli di Stefan De Vrij e di Milan Skriniar.

L’annuncio di Marotta: obiettivo rinnovi

Se quest’ultimo sembra il più vicino al rinnovo, Marotta ha ribadito che non c’è fretta, per l’olandese la pista sembra più difficile. Ad oggi, piuttosto, il futuro di De Vrij sembra lontano da Milano. Sulle tracce del centrale classe 1992 ci sono diversi top club inglese e questo rischia di complicare i piani della società nerazzurra.

Nei prossimi giorni l’amministratore delegato avanzerà un’ulteriore proposta ai due sperando di chiudere con una fumata bianca. In alternativa, Marotta ha già pronte alcune piste per l’Inter: la più suggestiva è quella che porta a Josko Gvardiol.

Roccioso centrale croato che si è messo in mostra nell’ultima Coppa del Mondo e che ben presto potrebbe dire addio al Lipsia. Rinforzi o no, il messaggio di Marotta è stato chiaro: l’obiettivo dell’Inter è far rinnovare Skriniar e De Vrij. Il resto sarà qualcosa in più.