Serie A: Tedesco in panchina, lo vuole il presidente

A sorpresa Domenico Tedesco potrebbe arrivare su una panchina di Serie A: il presidente è pronto a puntare su di lui. Le ultime notizie.

Dopo aver concluso la sua esperienza in Germania, Domenico Tedesco continua la sua ricerca di una nuova squadra e tra i suoi obiettivi c’è anche quello di provare una avventura in Italia per testare le sue capacità in un campionato diverso da quello della Bundesliga.

E proprio un presidente di un club di Serie A starebbe valutando con moltissima attenzione il nome di Domenico Tedesco per la panchina. Si tratterebbe da un lato di una scommessa da vincere, ma dall’altro di un allenatore giovane che ha comunque fatto bene in Germania e può garantire anche l’apertura di un ciclo nuovo.

Serie A: sorpresa in panchina, arriva Tedesco

Nato in Calabria, Domenico Tedesco è cresciuto in Germania e proprio in quel Paese ha iniziato la carriera da allenatore. I risultati non sono mancati (ha regalato al Lipsia la prima Coppa di Germania della storia del club) e molte squadre lo hanno messo nel mirino per iniziare con lui un ciclo nuovo e magari vincente. Per il momento il tecnico si è preso del tempo per ricaricare le pile e magari trovare il progetto giusto. Ora la situazione è cambiata ed è pronto a tornare in campo, magari in Italia.

E un club di Serie A potrebbe presto decidere di puntare su Tedesco in panchina per magari ripercorrere anche quanto fatto con il Lipsia. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico italo-tedesco si trovava al Franchi per vedere Fiorentina-Torino. Una presenza che potrebbe essere non casuale visto che la posizione di Italiano inizia a traballare.

Commisso sta valutando con attenzione la posizione di Italiano e non si esclude nei prossimi giorni uno scossone in panchina con il presidente dei toscani pronti ad esonerare l’ex Spezia e chiamare Tedesco per provare ad aprire un ciclo vincente magari da subito.

Ultime Fiorentina: Lazio decisiva per Italiano?

Nessuna decisione è ancora stata presa da Commisso, ma la presenza di Tedesco per Fiorentina-Torino è comunque un indizio importante. Inutile negare che il presidente è molto deluso dai risultato e i fischi dei tifosi a fine partita sembrano rappresentare un ambiente spaccato e soprattutto la loro voglia di vedere la squadra giocare in modo differente.

Possibile che contro la Lazio ci sia ancora Italiano in panchina, ma incombe anche la Coppa Italia e quindi non sono escluse decisioni immediate. Le valutazioni in casa Fiorentina sono in corso e la panchina dell’ex Spezia non è tanto sicura. In caso di esonero, possibile la firma di Domenico Tedesco.