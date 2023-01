Calciomercato, il Real scarica Asensio: la Serie A lo aspetta

La finestra di calciomercato parla spagnolo: Asensio è ad un passo dalla Serie A. Il Real Madrid lo ha già messo alla porta.

Questa settimana inizierà ufficialmente il girone di ritorno della Serie A. Proprio in questi giorni bisognerà mettere a segno anche i colpi conclusivi di calciomercato. Tanto club sperano di poter rimediare qualcosa in più in questo poco tempo che rimane a loro disposizione.

Tra le società che hanno più bisogno di qualcosa, c’è la Lazio che continua a sondare il terreno alla ricerca di un nuovo bomber di scorta. Ciro Immobile si è fatto male e Maurizio Sarri continua a mandare i suoi in campo senza un centravanti di ruolo.

La guida del tridente è ormai stata affidata a Felipe Anderson, che ha ottenuto buoni risultati, ma se l’obiettivo è la Champions League i biancocelesti hanno bisogno di altro. Il nome più vicino alla capitale è quello di Federico Bonazzoli della Salernitana. Prima di cedere, però, la formazione granata ha bisogno di mettere a segno un colpo in entrata lì davanti.

Calciomercato, Asensio si avvicina alla Serie A

Attenzione anche al Milan. Nonostante i dirigenti abbiano detto che la rosa a disposizione i Stefano Pioli soddisfa il mister, il club rossonero continua a guardarsi intorno alla ricerca di nuovi colpi. Il Diavolo cerca un attaccante, ma più che altro per il futuro. Con i contratti in scadenza di Olivier Giroud e di Zlatan Ibrahimovic, per forza di cose ai rossoneri servirà rinforzare il parco attaccanti.

Ma non prima della finestra estiva di compravendita calciatori. prima, i meneghini, hanno ben in mente un altro obiettivo. Il nome è quello di Nicolò Zaniolo: in uscita dalla Roma e apparentemente promesso sposo dei rossoneri.

Se la trattativa andrà in porto, sarà successivamente compito del club romanista consegnare un’arma in più nelle mani di mister José Mourinho. Al di là dei malumori che lo hanno allontanato da Roma, Zaniolo è stato un elemento importante per i giallorossi e la rosa avrà necessariamente bisogno di un rincalzo. Per questo il prossimo colpo di calciomercato in Serie A potrebbe essere Marco Asensio.

Il centrocampista è in scadenza di contratto con il Real Madrid e tutto lascia presagire che alla fine andrà via. A giugno sicuramente ma i Blancos sperano di chiudere adesso. La Roma valuta il colpo Asensio. Affare che potrebbe passare proprio dalle mani dello Special One.

La Roma su Asensio: i giallorossi sul talento in uscita dal Real Madrid

Il tecnico della Roma ha un forte ascendente al Real Madrid ed è anche gestito dalla stessa società che cura gli interessi di Asensio: per questo il suo passaggio in Serie A appare così imminente. Secondo fichajes.com, il Real proverà a chiudere l’uscita dello spagnolo già nelle prossime ore.

La Roma, che ne frattempo ha sondato il terreno anche per il connazionale Isco, altro ex madridista attualmente senza contratto, non disdegnerebbe fare affidamento sul talento del classe 1996 in uscita dal Real.

Mourinho è sa farsi ascoltare e potrebbe non metterci molti a convincere le parti. Non è nemmeno da escludere che la Roma, vista la cessione pesante, provi a portare tutti e due gli spagnoli nella Capitale.