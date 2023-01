Juventus, l’agente svela il futuro di Pogba: “Abbiamo già accettato”

Il futuro di Pogba sembra essere ormai deciso e l’agente lo ha svelato in diretta ai microfoni di calciomercato.it. Ecco tutti i dettagli.

La penalizzazione di 15 punti rende più complicato il cammino della Juventus verso l’Europa e questo difficilmente consentirà ai bianconeri di poter trattenere tutti i big almeno fino alla prossima stagione.

E tra i giocatori in bilico in vista del calciomercato estivo c’è anche Paul Pogba, arrivato a zero anche se mai utilizzato per i continui problemi fisici. E del suo futuro ha parlato l suo agente ai microfoni di calciomercato.it, trasmissione in onda ogni giorno su TvPlay.

Calciomercato, l’annuncio su Pogba: “Abbiamo già accettato”

In caso di mancata qualificazione in Europa, la Juventus sarà chiamata a rivedere un po’ anche i movimenti sia in entrata che in uscita. Sono diversi i calciatori pronti a lasciare Torino per iniziare una nuova avventura e provare a continuare a raccogliere presenze nelle competizioni internazionali. Non sicuramente una situazione semplice per i tifosi della Vecchia Signora, ma anche per il prossimo tecnico che sarà seduto sulla panchina bianconera. Sicuramente i discorsi saranno affrontati solamente al termine della stagione visto che la speranza è quella di riuscire a chiudere tra le prime sette e provare a salvare un minimo la stagione.

Tra i giocatori che potrebbero non lasciare la Juventus durante il prossimo calciomercato estivo c’è Paul Pogba. Il suo procuratore ha confermato di avere sposato il progetto bianconero e in questo momento la testa è assolutamente rivolta alla Vecchia Signora. Quindi parole che escludono qualsiasi contatto con il PSG per un trasferimento la prossima stagione.

Sicuramente a fine stagione non possiamo escludere un confronto per capire magari meglio il futuro e gli obiettivi. Ma per il francese a questo punto sembra essere molto difficile immaginare un addio. L’obiettivo è quello di proseguire con i colori bianconeri anche la prossima stagione e magari aiutare la Juve a conquistare nuovamente i trofei prima magari di iniziare una nuova esperienza.

Ultime Pogba: il PSG resta alla finestra

Nonostante le parole di rassicurazione ai tifosi, il PSG resta alla finestra per Pogba e potrebbe sondare il terreno in vista del calciomercato estivo. Stiamo parlando di un calciatore di assoluta esperienza e per questo motivo i parigini sono pronti ad affondare il colpo e regalarsi un obiettivo sicuramente importante per raggiungere i traguardi la prossima stagione.

Ma molto dipenderà anche dalla volontà della Juventus e dello stesso giocatore. Entrambe le parti potrebbero decidere di proseguire insieme e cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati magari prima di separare ancora una volta le strade.