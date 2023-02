Serie A, è guerra: Commisso l’ha anche querelato

La Serie A si è infiammata dopo le recenti dichiarazioni di Rocco Commisso: dura presa di posizione del presidente della Fiorentina.

Turno di Coppa Italia davvero dai mille risvolti quello che si è consumato nella giornata di ieri. La sera, a partire dalle 21:00, in quel dello Stadio Olimpico della Capitale si sono affrontati i padroni di casa della Roma e la Cremonese rivelazione del torneo.

La compagine grigiorossa, infatti, dopo aver eliminato il Napoli primo in classifica in Serie A si è tolto anche la soddisfazione di battere, escludendo dal torneo, i giallorossi di José Mourinho. Davide Ballardini, tecnico della formazione lombarda, è una vera e propria bestia nera per lo Special One.

Indimenticabile la Supercoppa italiana che vide la sua Lazio avere la meglio contro l’Inter del portoghese. La stessa Inter che qualche mese più tardi avrebbe vinto il triplete. Ora, per la Cremonese, il prossimo impegno sarà in semifinale contro la Fiorentina. La gara d’andata si giocherà il 4 aprile in casa dei grigiorossi.

Serie A, la pesante accusa di Commisso

Prima dell’impresa del club di Ballardini, si è giocata anche Torino-Fiorentina. Altro quarto di finale che, come anticipato, ha visto la viola avere la meglio per due reti ad una. Finale al cardiopalma all’Artemio Franchi dove dopo il raddoppio di Jonathan Ikoné arrivato nei minuti conclusivi del match, il Toro aveva riaperto il match in maniera insperata grazie alla rete di Yann Karamoh.

Tuttavia, la marcatura dell’esterno francese non è servita a passare il turno. Ma non è tutto, perché qualcosa di ancor più inaspettato è successo al termine dei novanta, e passa, minuti di gioco. Nel post gara, ai microfoni di Sport Mediaset, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del collega in Serie A, Urbano Cairo, puntando il dito contro il suo modo di fare informazione.

Senza mezzi termini, in diretta televisiva, il numero uno della viola ha manifestato un certo disappunto nel modo di fare informazione dell’editore a casa del club granata. Accuse che non sono ovviamente passate inosservate da Cairo che non molto tempo dopo ha voluto replicare. I commenti di Commisso non sono piaciuti a Cario che ora sta valutando la querela.

Commisso-Cairo, ora è guerra: spunta la querela

Guerra aperta tra i due presidenti di Serie A, Commisso e Cairo, dopo le recenti dichiarazioni del patron della Fiorentina. Ai microfoni dell’ANSA il presidente del Torino ha ammesso che sta valutando la querela perché quello che è stato detto nei suoi confronti è altamente diffamatorio, nonché infondato.

Insomma, tra Cairo e Commisso sarà battaglia legale. In particolar modo, a spingere il presidente del club gigliato verso tali dichiarazioni, sarebbe stato un articolo del 2021 redatto dalla rosea dove si dava del mafioso al numero uno della Fiorentina. Un’interpretazione, ha ribadito Cairo, assolutamente personale e lontana dalla realtà.

La diatriba tra Torino e Fiorentina, o per meglio dire tra i loro presidenti, è solo agli inizi. Dando una sguardo al calendario, tra prossima sfida tra i granata e la viola si giocherà a Torino il 21 maggio. La speranza è che entro quella data tutto sia sia risolto. Così da evitare ulteriori inutili tensioni.