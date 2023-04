De Zerbi snobba l’Inter e gli ‘ruba’ un giocatore: 25 milioni

Il tecnico del Brighton, accostato anche all’Inter per la panchina del futuro post Inzaghi, avrebbe messo le mani su un obiettivo di mercato nerazzurro .

Le cattive prestazioni dell’Inter nell’ultimo frangente di campionato, hanno portato il nome di Simone Inzaghi al vertice degli indiziati principali per un cambio panchina. La dirigenza nerazzurra sta infatti valutando con attenzione il suo operato da qui alle prossime giornate di campionato, lasciando intendere che il risultato in Champions League rappresenterà il giro di boa definitivo della sua esperienza ad Appiano Gentile. Tra i tanti profili sostitutivi sulla lista di Giuseppe Marotta è spuntato anche quello di Roberto De Zerbi, oggi grande protagonista con il Brighton in Premier League.

Ebbene riportare il tecnico in Italia potrebbe non essere impresa facile, perché egli stesso ha più volte ribadito di essere felice in Inghilterra per perseguire un obiettivo di crescita costante con la formazione del Sussex. Anzi, la sua uscita di scena sarebbe vista addirittura come impossibile: le sue intenzioni sono delle più nobili e vorrebbe portare il Brighton verso nuovi orizzonti mai esplorati. Per farlo, però, avrà bisogno di tutto il supporto della sua dirigenza per puntellare l’organico di nuovi talenti.

Anzitutto servirà fornire alle casse nuova liquidità, da poter reinvestire parzialmente sul mercato estivo. Il centrocampista Moises Caicedo piace da matti soprattutto a Chelsea e Liverpool, con il Brighton che non lo lascerebbe partire a meno di 80 milioni di euro. Da qui ci sarebbe terreno fertile per imbastire un’operazione lampo che andrebbe ad anticipare proprio l’Inter, compagine rivale in stretta contesa sul cartellino di Yunus Musah.

Calciomercato, anche il Brighton su Musah: l’Inter non può nulla

Anch’egli centrocampista ventenne, già nel giro della Nazionale statunitense visto all’opera nel corso del Campionato del Mondo in Qatar, Musah rappresenta oggi un profilo di enorme interesse internazionale. All’Inter farebbe soprattutto comodo in futuro per donare flessibilità e dinamicità ad un reparto piuttosto anziano, se non fosse per il solo Kristjan Asllani.

Inevitabilmente, però, dall’alto delle pesanti limitazioni di carattere economico cui il presidente nerazzurro Steven Zhang deve andare incontro, il Brighton potrebbe anticipare l’Inter sul più bello con un’offerta da almeno 25 milioni di euro da indirizzare al Valencia proprietario del cartellino dello statunitense. Di conseguenza, Marotta dovrà virare la propria attenzione su altri profili di prospettiva verosimilmente meno esosi.