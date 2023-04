UFFICIALE – L’annuncio dopo l’esonero: è lui il nuovo allenatore

Annuncio ufficiale del club italiano, dopo l’esonero comunicato e a sorpresa, dopo quanto accaduto negli stravolgimenti che ha vissuto il club in Italia.

Un campionato tortuoso, una stagione complicata, che ha portato a tale decisione da parte del proprio presidente che non vede l’ora di risalire. Ha scelto un nuovo allenatore per la rinascita, con l’obiettivo di rivedere il club ad alti livelli come negli scorsi anni.

L’esonero legato ad una figura importantissima sulla panchina, dopo la tanta attesa di vederlo su una panchina in Italia, e la scelta adesso sull’esperienza che riguarda uno degli ex storici allenatori in Italia, che ha allenato anche un club importante come il Napoli in passato.

Ufficiale, è il nuovo allenatore: torna ad allenare in Italia

Esperienza all’estero per rimettersi in gioco, poi la scelta di ritornare ad allenare in Italia.

Ha preso parte anche a diverse telecronache, una delle voci storiche che accompagna le partite come commento tecnico, ha voglia di calcare nuovamente il prato a bordocampo, ma per godersi le partite da allenatore.

Torna in Campania, il nuovo allenatore del Benevento è Andrea Agostinelli. Il tecnico si rimette in gioco dopo la parentesi nel calcio maltese, nella Premier League in Malta, e lo rifà ad alti livelli perché l’obiettivo è quello di salvare il Benevento dallo sprofondo di classifica che sta vivendo in questa stagione.

Benevento, il comunicato ufficiale sull’arrivo di Agostinelli

Quello che segue, è il comunicato ufficiale del Benevento, che annuncia Andrea Agostinelli come nuovo allenatore delle “Streghe”. Ecco cos’ha scritto il club campano sul proprio sito ufficiale: “Il Benevento annuncia di aver affidato il ruolo di conduzione tecnica della Prima Squadra all’allenatore Andrea Agostinelli. L’allenatore di Ancona ha firmato un contratto che lo lega al club giallorosso fino al 30 giugno 2023. Benvenuto, mister!”.

Agosintelli in panchina, a caccia di un riscatto: ritorno in scena al Benevento

Ritorno in scena per Andrea Agostinelli che non allena in Italia da un po’. L’ultima esperienza nel calcio italiano, vissuta nel lontano 2013 al Varese, poi ha occupato il ruolo da direttore tecnico del Livorno nel 2020 ma, appunto, non da allenatore. Ritrova la panchina in Serie B, con l’obiettivo di rimettersi in gioco e soddisfare le richieste del Benevento. E chissà che, ottenendo buoni risultati, non possa poi ricevere una conferma anche per il 2024. Tutto dipenderà da questo finale di stagione al Benevento, per lui.