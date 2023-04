Cessione Inter, Zhang lascia: svolta miliardaria, blitz in settimana

Sembra sempre più vicina la cessione dell’Inter in vista dei prossimi anni, perché la società di Zhang si trova in una situazione economica difficile e sembra costretta a cedere.

Importantissime novità riguardo la vendita del club che sembra ormai imminente. Presto potrebbero arrivare dei segnali davvero decisivi per come andrà a finire questa vicenda.

La voce è iniziata a circolare nei giorni scorsi e ora arrivano sempre maggiori conferme per quello che può accadere da un momento all’altro, ci sono già i nuovi acquirenti pronti.

Cessione Inter: Zhang pronto a vendere

Ci sono delle nuove notizie in merito a quella che sarà la cessione dell’Inter e le intenzioni della famiglia Zhang che già ha avuto l’occasione di vendere negli scorsi anni, vista la situazione economica complicata, ma con il giovane presidente Steven che non ha mai voluto separarsi dai colori nerazzurri. Ha dato tanto, tutto se stesso, restando sempre vicino il più possibile a quella che è la sua creatura, ma ora sempre davvero finita. Secondo le ultime notizie ora la vendita del club milanese sembra davvero imminente.

Troppe le perdite che si sono accumulate in questi anni che hanno costretto il club a trovare degli accordi con la Uefa per evitare sanzioni pesanti visti i problemi anche con il fair play finanziario. Ora Zhang può aver dato il suo ok per la cessione dell’Inter in vista dei prossimi mesi. Una notizia che può risultare incredibile a pensare qualche anno fa che tipo di progetto c’era attorno ai nerazzurri con la famiglia cinese.

Ci sono diversi piani in atto che potrebbero portare a sviluppi importanti già nei prossimi giorni. Perché ora l’intenzione del club è quella di vendere l’Inter per evitare di far finire la società nei guai. Prima di tutto la salvaguardia dei colori nerazzurri e dei tifosi, i veri appassionati che vogliono capire di più da questa vicenda che potrebbe presto rivelarsi più chiara con il passare dei giorni.

Inter: Zhang dà mandato per la cessione

Secondo quelle che sono le ultime notizie riportate dal Financial Times Zhang avrebbe già dato mandato alla banca Raine Group per iniziare le operazioni per la cessione dell’Inter. Stiamo parlando della stessa banca che solo qualche mese fa si era occupata della cessione del Chelsea. Non un momento facile per la famiglia Zhang che tiene tanto ai colori nerazzurri come ha sempre dimostrato.

Per questo motivo ci sono anche altri piani in mente di Steven che vuole restare legato all’Inter. L’idea è quella di non cedere la maggioranza del club, ma trovare soci che possano aiutare a coprire le spese che ogni mese si aggirano sui 10 milioni di euro.

Vendita Inter: gli acquirenti

Già questa settimana sarà decisiva per la cessione dell’Inter di Zhang. Ci sarebbero fondi stranieri intenzionati ad avanzare offerte importanti. Già un fondo degli Emirati Arabi e due americani pronti ad offrire circa 1 miliardo e 200 milioni di euro per l’acquisto dell’Inter. Investcorp starebbe lavorando a una cordata per comprare l’Inter da tempo.

Intanto, non va dimenticato che, entro maggio 2024 il fondo Oaktree pretende di ricevere l’intero pagamento relativo al prestito che è stato erogato alla famiglia Zhang per l’Inter. Oaktree non avrebbe nessuna intenzione di rilevare le quote nerazzurre.