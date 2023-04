Serie A, minacce gravissime alla madre del giocatore: il motivo

Gravissime minacce nei riguardi di un calciatore di Serie A, precisamente indirizzate alla madre.

Sui social, una fetta di tifosi – se così possono essere chiamati, perché col calcio c’entrano ben poco -, si è scagliata pesantemente contro il giocatore, colpevole secondo gli stessi, di aver dato poco alla causa.

Ma il motivo è gravissimo, che spinge le stesse persone a mandare minacce alla madre del giocatore, per quanto accaduto in Serie A.

Serie A, gravissime minacce al giocatore: ecco la denuncia social

Sui social, messaggi di solidarietà fortissima per il calciatore finito al centro delle questioni, per quanto riguarda le minacce shock alla madre.

Hanno preso di mira lui e la sua famiglia, con i messaggi che sono apparsi sia tra i commenti delle pagine social ufficiale, che in privato e al suo agente, per quanto accaduto nell’ultimo week-end di Serie A.

Ad essere minacciato, è uno dei migliori calciatori in Serie A nel suo ruolo che, per diverso tempo nell’ultimo decennio, ha indossato i guantoni nel massimo campionato italiano. Parliamo infatti di Consigli, portiere del Sassuolo, che è stato minacciato sui social, ricevendo offese e minacce anche nei riguardi di sua madre. Ecco, di seguito, cosa è successo col portiere del club emiliano.

Sassuolo, minacce alla madre di Consigli: ecco cosa è successo

Ha commesso un errore grave, ai fini del match contro l’Hellas Verona, ma niente giustifica le minacce che ha ricevuto e che vanno oltre le critiche. È quanto si è letto sui social, tra i messaggi nei commenti che sono stati diretti a Consigli, portiere del Sassuolo.

Diversi i messaggi minatori, che riguardano anche la madre di Consigli. Il “passaggio” servito all’avversario, non giustifica quelle che poi sono state le gravi minacce e nel mirino ci è finito anche il suo agente, D’amico. Una brutta vicenda che riguarda i tifosi del Sassuolo, o comunque una frangia di persone che col calcio c’entra poco.

Consigli turbato: out dal Sassuolo dopo la vicenda?

La vicenda turba e non poco Andrea Consigli, che potrebbe non giocare i prossimi impegni con il Sassuolo. O al contrario, scendere in campo e godersi quella che è la sua titolarità col Sassuolo, dimostrando a tutti chi è veramente. Per non darla vinta a quella fetta di tifosi che va allontanata dallo stadio, in una realtà come quella del Sassuolo che ha saputo contraddistinguersi nel calcio italiano, anche ai massimi livelli in Serie A, non dimenticando anche qualche apparizione in Europa League in alcuni anni.