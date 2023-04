Juventus, cambio in dirigenza: firma il grande ex, l’annuncio

La Juventus sta vivendo momenti molto complessi fuori dal terreno di gioco. I bianconeri sono al centro di vicende giudiziarie estremamente delicate che possono cambiare il futuro della società. Ci sono notizie che si susseguono giorno dopo giorno che non lasciano spazio al campo e fanno tremare i tifosi su ciò che può succedere in Tribunale.

Le nuove inchieste sulla Juventus hanno costretto l’intero ex Consiglio di Amministrazione a rassegnare le dimissioni. Ora si cercano nuove figure che possano unire il vecchio DNA della Juve con idee innovative. L’idea è quella di affidare l’area dirigenziale a figure storiche che possano permettere un altro step di qualità.

Juventus, cambio in dirigenza: arriva l’ex stella

I problemi della Juventus fuori dal campo stanno aumentando, così come i rischi di penalizzazioni e ammende. Le vicende extracampo hanno portato alle dimissioni dell’intero CdA e alla nomina di nuove figure dirigenziali. Ma l’idea di non aver a che fare con nessun ex calciatore e grandi uomini juventini non è mai piaciuta al tifo bianconero. E lo stesso vale per la proprietà che vuole, sì, aver a che fare con un “governo tecnico” che sappia gestire tutto il reparto economico, ma anche ex figure di campo per restituire appeal al club e alla squadra.

Dalle plusvalenze fittizie al caso stipendi, le indagini potrebbero portare ad un futuro particolarmente difficile. Ora la Juventus cerca nuove figure in dirgenza. I risultati di questa stagione, soprattutto in Champions League, sono stati poco convincenti e la volontà è quella di dare una sterzata al futuro.

La dirigenza della Juventus potrebbe accogliere Alessandro Del Piero. L’ex stella bianconera è ancora nel cuore di tutti i tifosi ed è visto come il volto giusto da cui ripartire.

Del Piero torna alla Juventus nel ruolo di vicepresidente?

La Juventus sta pensando al ritorno di Alessandro Del Piero. L’ex numero 10 e campione bianconero potrebbe entrare in dirigenza con il ruolo di vicepresidente. È uno degli uomini più importanti della storia del club e poterlo riabbracciare sarebbe importantissimo per la società.

È stato lo stesso Del Piero a parlare del suo possibile ritorno alla Juventus, da dirigente. Ai microfoni della CBS, “Pinturicchio” ha ammesso di avere ancora i bianconeri nel cuore ma non ha ancora deciso il suo futuro.

“Il mio cuore è ancora legato alla Juventus, ma non sono pronto per dare una risposta: non so se tornerò come vicepresidente. Guardo ciò che è successo al club da una prospettiva diversa, cercando di evitare quella emotiva. Essere vicepresidente dipende da tante cose, in una società ci sono molte cose da fare”.

Del Piero fiducioso per la penalizzazione

Alex Del Piero vicepresidente della Juventus? L’idea era nata già qualche mese fa, all’atto delle dimissioni di Andrea Agnelli e di tutto il CdA, con John Elkann che avrebbe voluto subito la firma dell’ex numero 10. Ora, pare che la situazione sia in evoluzione e che presto si possa arrivare ad una conclusione.

Del Piero alla CBS ha parlato anche del caso penalizzazone che tiene banco in casa Juventus. Ha uno sguardo molto positivo sulla questione.

“Da ciò che so, c’è una grossa possibilità che i 15 punti vengano restituiti”.